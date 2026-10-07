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Wohnwagen gerät auf dem Campingplatz in Seewen SZ in Brand

Starke Russspuren am Wohnwagen in Schwyz.
Starke Russspuren am Wohnwagen in Schwyz.bild: kantonspolizei Schwyz
Polizeirapport

Wohnwagen gerät auf dem Campingplatz in Seewen SZ in Brand

07.10.2026, 09:0207.10.2026, 09:02

Auf dem Campingplatz Seemattli in Seewen hat am Dienstagabend die hölzerne Aussenverkleidung eines Wohnwagens Feuer gefangen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, eine Person musste medizinisch betreut werden.

Das Feuer wurde um kurz nach 20.15 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte. Zunächst hatten weitere Anwesende versucht, das Feuer mit Feuerlöschern und Wasser einzudämmen. Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz konnte es schliesslich löschen. Danach wurde der Wohnwagen mit einem Lüfter vom Rauch befreit, hiess es.

Zur Brandursache stellt die Kantonspolizei Ermittlungen an. (sda)

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