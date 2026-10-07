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Dachstockbrand in Winterthur: Toter ist der vermisste Bewohner

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Toter bei Brand in Winterthur ist der vermisste Bewohner

07.10.2026, 18:3907.10.2026, 18:39

Das Todesopfer beim Brand eines Winterthurer Mehrfamilienhauses am Dienstag ist identifiziert. Es handelt sich um den vermissten Bewohner, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwochabend mitteilte. Der leblose Körper wurde am Dienstag in einer der Dachwohnungen aufgefunden.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind nach wie vor unklar und dauern an, heisst es im Communiqué. Die Brandmeldung ging am Dienstagmorgen um 9.30 Uhr bei den Rettungskräften ein.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dach, worauf die Stadtpolizei Winterthur das Gebäude evakuierte. Diverse Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Behörden organisierten daher Ersatzunterkünfte für die Betroffenen. Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden von über einer Million Franken aus, wie es in der Polizeimitteilung vom Dienstag hiess. (sda)

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