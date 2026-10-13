Polizeirapport

Schaf vermisst: St.Galler Stadtpolizei startet Zeugenaufruf

Ein trächtiges Schaf hat sich in St. Gallen vom Acker gemacht. Die Stadtpolizei sucht nach einem dunkelbraunen Vierbeiner mit auffallend hängenden Ohren, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Ein Bauer meldete der Polizei am Dienstagmorgen, dass die werdende Mutter spurlos verschwunden sei. Am Samstag wurde das rund 60 Zentimeter grosse Schaf auf der Weide an der Rietstrasse letztmals gesichtet.

Es gebe keine Ausbruchsspuren, ist der Polizeimeldung weiter zu entnehmen. Das Gehege sei intakt und es würden auch Anzeichen eines Angriffs durch ein anderes Tier fehlen. (sda)