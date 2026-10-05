Hans Egloff an einer Medienkonferenz 2024 in Bern. Bild: keystone

Ehemaliger SVP-Nationalrat Hans Egloff stirbt unerwartet

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Der Hauseigentümerverband (HEV) des Kantons Zürich vermeldet am Montag, dass sein Präsident, Hans Egloff, unerwartet verstorben sei. «Der erfahrene, prägnante Politiker, Rechtsanwalt und Vorkämpfer für die Anliegen der Wohn- und Grundeigentümer ist in seinem 66. Altersjahr unerwartet verstorben», schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Egloff sass von 2011 bis 2019 für die SVP im Nationalrat und hatte von 2012 bis 2024 das Präsidium des nationalen Hauseigentümerverbands inne. Danach wechselte er zum kantonalen Verband in Zürich. «Hans Egloff war eine prägende Persönlichkeit für den Hauseigentümerverband – sowohl auf kantonaler wie auch auf nationaler Ebene», schreibt der Verband weiter. Und weiter:

«Der unerwartete Tod von Hans Egloff trifft den HEV Kanton Zürich. Seiner Gattin, seiner Familie und seinem nächsten Umfeld sprechen wir unser Beileid aus.»

Auch die SVP des Kantons Zürich äussert sich zum unerwarteten Tod Egloffs. «Mit Hans Egloff verlieren wir einen geschätzten Weggefährten, der unsere Partei über viele Jahre mitgeprägt hat», sagt Kantonsrat Domenik Ledergerber, Präsident der SVP des Kantons Zürich. «Er vertrat seine Überzeugungen mit Klarheit und setzte sich mit grossem Sachverstand für die Menschen ein. Sein Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.»

Der Zürcher wurde zuerst Primarlehrer. Danach studierte er Jura und war mehrere Jahre als Rechtsanwalt tätig. Von 1995 bis 2011 gehörte der SVP-Politiker dem Kantonsrat an, von 2011 bis 2019 politisierte er im Nationalrat.

(leo mit Material der sda)