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Was letzte Preis?: Neue lustige Verhandlungen von Kleinanzeigen

Lustige Kleinanzeigen: Die witzigsten Inserate und Verhandlungen
Bild: reddit/watson

Eine weitere Folge von «Was letzte Preis?»: 19 freche Verhandlungen auf «Kleinanzeigen»

05.10.2026, 05:1705.10.2026, 05:17

Wo massenhaft (online) eingekauft wird, muss irgendwann auch wieder aussortiert und im Netz weiterverscheppert werden. Doch seine ungeliebten Sachen auf Gebrauchtwaren-Portalen wie «Kleinanzeigen» loszuwerden, ist offenbar gar nicht so einfach – wie die folgenden Screenshots von Kleinanzeigen beweisen.

Die folgende Liste ist ausserdem mit «interessanten» Produkten gespickt, die wir so auf der Verkaufsplattform noch nicht gesehen haben. Gutes Verhandeln allerseits – und vor allem: viel Geduld!

Zur Einstimmung: Was letzte Running Gag?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Was letzte Dreistigkeit?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Man könnte fast schon sagen: «neuwertig».

Was letzte übertriebene Reaktion?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Das ist in der Tat schnell ausgeartet.

Was letzte Verabschiedung?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Was letzte Opas Grabstein?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Was letzte Energieverbrauch?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Was letzte Trockner für Brot?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Immerhin gratis.

Was letzte … WAS?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

*Otten.

Was letzte Respektlosigkeit?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Was letzte KI?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Kleianazigen.

Was letzte Preis? 17 der irrsten Verhandlungen auf eBay Kleinanzeigen
Was letzte Preis? 17 der irrsten Verhandlungen auf eBay Kleinanzeigen

Was letzte «Nein gesagt»?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Was war «gestern» los – und wieso haben alle nein gesagt?

Was letzte Schamesröte?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Den letzten Satz hätte man weglassen können.

Was letzte Frechheit?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

So ist es offenbar auf der Welt. Leider.

Was letzte Ehrlichkeit?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Er ist doch nicht blöd!

Ein paar weitere Kleinanzeigen gibt es in der Slideshow

Unten geht's weiter mit dem Listicle …

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«STIIIIIIIRB, DU ECHSENMENSCH!» – Best of Ebay-Kleinanzeigen
Servus Erdnuss! Viel Spass mit diesen grandiosen Ebay-Kleinanzeigen! Hasta la pasta, Echsenmensch!Alle Bilder via ebay Kleinanzeigen
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Was letzte Verhaltensstörung?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Auch eher rasant eskaliert.

Was letzter überteuerter Timmy?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

«Authentisch mit Netz».

(Passend dazu: Manta Jochen ❤)

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

(Würden wir kaufen.)

Was letzte Nein, danke?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
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Was letzte Trunkenheit am Steuer?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

:(

Was letzte Boomerhumor?

Was letzte Preis?: Neue lustige Inserate und Verhandlungen von Kleinanzeigen
Bild: reddit

Bonus:

Was letzte gute Mensch? 🥲

Was letzte Preis? Die lustigsten Verhandlungen auf Kleinanzeigen
Bild: reddit

Einfach, damit wir nicht vergessen, dass es da draussen auch noch gute Menschen mit guten Absichten gibt.

Mehr davon? JA!

«Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen
«Letzterpreis!» – eine neue, absurde Folge von: Best of Kleinanzeigen

(sim)

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