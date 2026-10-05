Bild: reddit/watson

Eine weitere Folge von «Was letzte Preis?»: 19 freche Verhandlungen auf «Kleinanzeigen»

Mehr «Spass»

Wo massenhaft (online) eingekauft wird, muss irgendwann auch wieder aussortiert und im Netz weiterverscheppert werden. Doch seine ungeliebten Sachen auf Gebrauchtwaren-Portalen wie «Kleinanzeigen» loszuwerden, ist offenbar gar nicht so einfach – wie die folgenden Screenshots von Kleinanzeigen beweisen.

Die folgende Liste ist ausserdem mit «interessanten» Produkten gespickt, die wir so auf der Verkaufsplattform noch nicht gesehen haben. Gutes Verhandeln allerseits – und vor allem: viel Geduld!

Zur Einstimmung: Was letzte Running Gag?

Was letzte Dreistigkeit?

Man könnte fast schon sagen: «neuwertig».

Was letzte übertriebene Reaktion?

Das ist in der Tat schnell ausgeartet.

Was letzte Verabschiedung?

Was letzte Opas Grabstein?

Was letzte Energieverbrauch?

¯\_(ツ)_/¯

Was letzte Trockner für Brot?

Immerhin gratis.

Was letzte … WAS?

*Otten.

Was letzte Respektlosigkeit?

Was letzte KI?

Kleianazigen.

Was letzte «Nein gesagt»?

Was war «gestern» los – und wieso haben alle nein gesagt?

Was letzte Schamesröte?

Den letzten Satz hätte man weglassen können.

Was letzte Frechheit?

So ist es offenbar auf der Welt. Leider.

Was letzte Ehrlichkeit?

Er ist doch nicht blöd!

Ein paar weitere Kleinanzeigen gibt es in der Slideshow

Unten geht's weiter mit dem Listicle …

1 / 47 «STIIIIIIIRB, DU ECHSENMENSCH!» – Best of Ebay-Kleinanzeigen Servus Erdnuss! Viel Spass mit diesen grandiosen Ebay-Kleinanzeigen! Hasta la pasta, Echsenmensch!Alle Bilder via ebay Kleinanzeigen

Was letzte Verhaltensstörung?

Auch eher rasant eskaliert.

Was letzter überteuerter Timmy?

«Authentisch mit Netz».

(Passend dazu: Manta Jochen ❤)

(Würden wir kaufen.)

Was letzte Nein, danke?

Was letzte Trunkenheit am Steuer?

:(

Was letzte Boomerhumor?

Bonus:

Was letzte gute Mensch? 🥲

Einfach, damit wir nicht vergessen, dass es da draussen auch noch gute Menschen mit guten Absichten gibt.

Mehr davon? JA!

(sim)