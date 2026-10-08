Und NUN: Sexy Dachrinnen

Aus aktuellem Anlass: Sexy Dachrinnen Bild: instagram/sexygutters

Jetzt, da langsam wieder das Schmuddelwetter beginnt, der Beweis, dass es für alles – aber wirklich auch alles – einen Instagram-Account gibt.

Mehr «Spass»

Leute, hierfür gibt es keine wirkliche Erklärung. Und abgesehen von den zugegebenermassen oft sehr ästhetischen Dachrinnen-Designs und den seltsam befriedigenden Wasserfluss-Konzepten lässt sich hier auch keine tiefere Bedeutung finden. Hey, die Beschreibung des Instagram-Accounts sexygutters (=sexy Dachrinnen) besteht aus einem einzigen Emoji:

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Ach, seht euch einfach die Bilder an. Ihr werdet schon verstehen. Enjoy!

Wewerka Pavilion, Lauenförde, Deutschland Bild: instagram/sexygutters

Livornostraat 12, Amsterdam, Niederlande Bild: instagram/sexygutters

Maple Valley Library. Maple Valley, Washington USA. Bild: instagram/sexygutters

Sir John Soane House, London UK. Bild: instagram/sexygutters

IBA Block 70. Berlin, Deutschland. Bild: instagram/sexygutters

Sailor's Rest, Rossaveel, Connemara, Ireland. Bild: instagram/sexygutters

New Crafts College. Herning, Dänemark. Bild: instagram/sexygutters

Kopenhagen, Dänemark. Bild: instagram/sexygutters

Osaka Expo, Osaka, Japan. Bild: instagram/sexygutters

Utrecht, Niederlande. Bild: instagram/sexygutters

Schweizer Botschaft Swiss Hanok, Seoul, Südkorea. Bild: instagram/sexygutters

Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Rouen, Frankreich. Bild: instagram/sexygutters

Kirche St. Nikolaus. Schluchsee, Deutschland. Bild: instagram/sexygutters

The Chapel of Mary’s Mantle, Freising, Deutschland. Bild: instagram/sexygutters

St. Petersburg. Russland. Bild: instagram/sexygutters

Palmenhaus, Schönbrunn, Österreich. Bild: instagram/sexygutters

Katsura Imperial Villa, Kyoto, Japan. Bild: instagram/sexygutters

Triemli, Zürich, Schweiz. Bild: instagram/sexygutters

Installation Documenta Fifteen, Kassel, Deutschland. Bild: instagram/sexygutters

Barolo, Piemonte, italien. Bild: instagram/sexygutters

House de la Ruelle, Sint-Martens-Latem, Belgien. Bild: instagram/sexygutters

Hellvi, Schweden. Bild: instagram/sexygutters

London, UK. Bild: instagram/sexygutters

Samut Sakorn, Thailand. Bild: instagram/sexygutters

Västberga, Schweden. Bild: instagram/sexygutters

SGAE Central Office, Santiago de Compostela, Spanien. Bild: instagram/sexygutters

Toulouse, Frankreich. Bild: instagram/sexygutters

Kagawa Prefectural Gymnasium. Takamatsu, Kagawa, Japan. Bild: instagram/sexygutters

The Sea Ranch, Rancho del Mar, Kalifornien USA. Bild: instagram/sexygutters

Ghent, Belgien. Bild: instagram/sexygutters

Kopenhagen, Dänemark. Bild: instagram/sexygutters

(obi)