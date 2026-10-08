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Und NUN: Sexy Dachrinnen

Aus aktuellem Anlass: Sexy Dachrinnen

Bild: instagram/sexygutters
Jetzt, da langsam wieder das Schmuddelwetter beginnt, der Beweis, dass es für alles – aber wirklich auch alles – einen Instagram-Account gibt.
08.10.2026, 03:5808.10.2026, 03:58

Leute, hierfür gibt es keine wirkliche Erklärung. Und abgesehen von den zugegebenermassen oft sehr ästhetischen Dachrinnen-Designs und den seltsam befriedigenden Wasserfluss-Konzepten lässt sich hier auch keine tiefere Bedeutung finden. Hey, die Beschreibung des Instagram-Accounts sexygutters (=sexy Dachrinnen) besteht aus einem einzigen Emoji:

💦

Ach, seht euch einfach die Bilder an. Ihr werdet schon verstehen. Enjoy!

Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Wewerka Pavilion, Lauenförde, DeutschlandBild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Livornostraat 12, Amsterdam, NiederlandeBild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Maple Valley Library. Maple Valley, Washington USA.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Sir John Soane House, London UK.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
IBA Block 70. Berlin, Deutschland.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Sailor's Rest, Rossaveel, Connemara, Ireland.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
New Crafts College. Herning, Dänemark.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Kopenhagen, Dänemark.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Osaka Expo, Osaka, Japan.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Utrecht, Niederlande.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Schweizer Botschaft Swiss Hanok, Seoul, Südkorea.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Rouen, Frankreich.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Kirche St. Nikolaus. Schluchsee, Deutschland.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
The Chapel of Mary’s Mantle, Freising, Deutschland. Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
St. Petersburg. Russland.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Palmenhaus, Schönbrunn, Österreich.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Katsura Imperial Villa, Kyoto, Japan.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Triemli, Zürich, Schweiz.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Installation Documenta Fifteen, Kassel, Deutschland.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Barolo, Piemonte, italien.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
House de la Ruelle, Sint-Martens-Latem, Belgien.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Hellvi, Schweden.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
London, UK.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Samut Sakorn, Thailand.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Västberga, Schweden.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
SGAE Central Office, Santiago de Compostela, Spanien.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Toulouse, Frankreich.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Kagawa Prefectural Gymnasium. Takamatsu, Kagawa, Japan.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
The Sea Ranch, Rancho del Mar, Kalifornien USA.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Ghent, Belgien.Bild: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Kopenhagen, Dänemark.Bild: instagram/sexygutters

(obi)

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