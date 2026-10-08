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Keine Ahnung, was anziehen? 21 lustige Herbstmemes

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watson/instagram

Keine Ahnung, was anziehen? Der Herbst-Outfit-Struggle in 21 Memes

08.10.2026, 18:2808.10.2026, 18:28
Caroline Mettler

Der erste Regentag seit langem, die Temperaturen in der Nacht erstmals unter 10 Grad, die ersten farbigen Blätter an den Bäumen: Der Herbst ist endlich da! Und mit dem kühlen Wetter auch das Problem mit den Outfits. Zu warm, zu kalt, Schal oder kein Schal, Stiefel oder Sneaker? Hach, so viele Möglichkeiten ...

Hier kommen 21 Memes zur Kleiderauswahl im Herbst.

Echt nervig.

Oktober Meme https://scontent-mxp2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/473318096_2866730246833851_1857111823922054971_n.jpg?stp=dst-jpg_tt6&amp;cstp=mx1000x1040&amp;ctp=s1000x1040&amp;_nc_cat=100&amp;ccb=1- ...
Bild: facebook

Moment mal …

smelling the fall air today meme https://www.instagram.com/p/CwfwqNTrXkL/
Bild: instagram

Ich, wie ich die Herbstluft rieche.

Es ist wieder Sweater Weather!

Herbst Meme Jackson Kleider https://www.instagram.com/p/DdS38ggNstw/
Bild: instagram

Ich, sobald ich eine leichte Kühle in der Luft spüre.

Sweata Weatha.

Sweata Weatha Meme https://www.instagram.com/p/DAQ1kZVyFt1/
Bild: instagram

Zumindest hat sich das Wetter geändert. Oh, Pulli-Wetter.

Hier findet ihr den ganzen Sketch:

Video: YouTube/Troy Inman

So kuschlig.

Herbst Meme https://digitalmomblog.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/09/weather-sweater-meme.jpg
Bild: digitalmomblog

Die Temperatur sinkt auf 10 Grad. Ich:

So verlockend.

hoodie meme
Bild: watson/shutterstock

So viele modische Möglichkeiten!

first day of fall outfit meme https://www.instagram.com/p/Ci0KHD3LmlG/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D
Bild: instagram

Wenn man am ersten Herbsttag nach draussen geht.

Etwa so.

Kürbis outfit https://ch.pinterest.com/pin/AXLP5z0wu7V3ufoUVJcPDr4F-HFO4JKD-6BN7tWSb7NQJytF6WPLjxI/
Bild: pinterest

*sieht ein Blatt auf dem Boden*

Was ein tolles Gefühl!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: TikTok

*Ich, nachdem ich mein erstes Herbstoutfit angezogen habe*

Wir alle heute Morgen:

fall breeze outfit meme https://i.imgur.com/sbvmvSz.jpeg
Bild: imgur

Ich, sobald ich diese Herbst-/ Winterbrise spüre.

Manchmal kommt es doch anders ...

cute fall clothes meme https://www.instagram.com/p/DcrOOJXPDVJ/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;stkn=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D
Bild: instagram

Ich: Ich kann es kaum erwarten, herzige Herbstkleider zu tragen. Auch ich:

Sooo viele Möglichkeiten! 😍

cardigan meme https://digitalmomblog.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/09/cardigan-meme-dumb-and-dumber.jpg
Bild: digitalmomblog

Halten Sie an (engl. pull over). Nein, das ist ein Cardigan. Aber danke, dass Sie ihn bemerkt haben.

Da hat Jordan nochmal Glück gehabt.

tom hanks handschuh meme https://www.instagram.com/p/DWhAMh8idti/
Bild: X

Jordan, habe ihn gefunden. In Colorado … Hanx.

Manchmal verschätzt man sich mit den Accessoires.

Lenny Kravitz Scarf Meme
Bild: imgflip

Mann, ist das kalt. Hab ich's doch gewusst, dass ich einen grösseren Schal hätte anziehen sollen.

Immer schön auf Ned Stark hören.

winter is coming scarf meme
Bild: pinterest

Der Winter naht. Nimm einen Schal mit.

Und im Zweifelsfall:

Lenny Kravitz scarf meme 2 https://www.facebook.com/groups/268203104201710/posts/577642856591065/
Bild: facebook

Wenn ein Schal nicht warm genug ist und du dich daher dazu entscheidest, stattdessen deinen Wohnzimmerteppich zu tragen.

Endlich Herbst! 19 Dinge, die du jetzt machen kannst, ohne das Haus verlassen zu müssen
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Genau so.

Kravitz Schal Nachmache https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTI3x7BewccHNwMaQtaqzjp-glshmdraicG1JqtFmMC-jtBsF8xjcprEIY&amp;s=10
Bild: TikTok

Schal-Saison.

Das altbekannte Problem.

temperatur herbst meme https://www.instagram.com/p/Dde8DQyTLly/
Bild: instagram

Ich, wie ich ein hübsches Herbst-Outfit am Morgen trage. Ich am Nachmittag.

Daher das Wichtigste im Herbst, als Erinnerung:

duden übergangsjacke https://www.duden.de/rechtschreibung/Uebergangsjacke
Bild: duden/watson

Nun. Die Finance-Bros tragen ihre das ganze Jahr über.

patagonia meme
Bild: instagram

Zwei Arten von Menschen, die Patagonia tragen. Matt, 31: Kletterlehrer, öffnet Linkedin nie, macht random unter der Woche frei, weil er es kann, fasst tatsächlich Gras an. Chad, 28: Investmentbanker, arbeitet 12 bis 14 Stunden am Tag, war seit zwei Jahren nicht richtig in den Ferien, lebt von Sweetgreen und Cold-Brew-Kaffee.

Apropos Westen:

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