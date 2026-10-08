watson/instagram

Keine Ahnung, was anziehen? Der Herbst-Outfit-Struggle in 21 Memes

Caroline Mettler Folge mir

Mehr «Spass»

Der erste Regentag seit langem, die Temperaturen in der Nacht erstmals unter 10 Grad, die ersten farbigen Blätter an den Bäumen: Der Herbst ist endlich da! Und mit dem kühlen Wetter auch das Problem mit den Outfits. Zu warm, zu kalt, Schal oder kein Schal, Stiefel oder Sneaker? Hach, so viele Möglichkeiten ...

Hier kommen 21 Memes zur Kleiderauswahl im Herbst.

Echt nervig.

Moment mal …

Ich, wie ich die Herbstluft rieche.

Es ist wieder Sweater Weather!

Ich, sobald ich eine leichte Kühle in der Luft spüre.

Sweata Weatha.

Zumindest hat sich das Wetter geändert. Oh, Pulli-Wetter.

Hier findet ihr den ganzen Sketch:

So kuschlig.

Die Temperatur sinkt auf 10 Grad. Ich:

So verlockend.

Bild: watson/shutterstock

So viele modische Möglichkeiten!

Wenn man am ersten Herbsttag nach draussen geht.

Etwa so.

*sieht ein Blatt auf dem Boden*

Was ein tolles Gefühl!

*Ich, nachdem ich mein erstes Herbstoutfit angezogen habe*

Wir alle heute Morgen:

Ich, sobald ich diese Herbst-/ Winterbrise spüre.

Manchmal kommt es doch anders ...

Ich: Ich kann es kaum erwarten, herzige Herbstkleider zu tragen. Auch ich:

Sooo viele Möglichkeiten! 😍

Halten Sie an (engl. pull over). Nein, das ist ein Cardigan. Aber danke, dass Sie ihn bemerkt haben.

Da hat Jordan nochmal Glück gehabt.

Jordan, habe ihn gefunden. In Colorado … Hanx.

Manchmal verschätzt man sich mit den Accessoires.

Mann, ist das kalt. Hab ich's doch gewusst, dass ich einen grösseren Schal hätte anziehen sollen.

Immer schön auf Ned Stark hören.

Der Winter naht. Nimm einen Schal mit.

Und im Zweifelsfall:

Wenn ein Schal nicht warm genug ist und du dich daher dazu entscheidest, stattdessen deinen Wohnzimmerteppich zu tragen.

Genau so.

Schal-Saison.

Das altbekannte Problem.

Ich, wie ich ein hübsches Herbst-Outfit am Morgen trage. Ich am Nachmittag.

Daher das Wichtigste im Herbst, als Erinnerung:

Nun. Die Finance-Bros tragen ihre das ganze Jahr über.

Zwei Arten von Menschen, die Patagonia tragen. Matt, 31: Kletterlehrer, öffnet Linkedin nie, macht random unter der Woche frei, weil er es kann, fasst tatsächlich Gras an. Chad, 28: Investmentbanker, arbeitet 12 bis 14 Stunden am Tag, war seit zwei Jahren nicht richtig in den Ferien, lebt von Sweetgreen und Cold-Brew-Kaffee.

Apropos Westen: