Adam Edstrom (84), Center der Nashville Predators, und Lian Bichsel (6), Verteidiger der Dallas Stars, kämpfen um den Puck. Bild: keystone

Josi führt Predators zum Sieg – Hischier und Co. müssen einstecken

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Roman Josi gewinnt als Captain der Nashville Predators in der Nacht auf Sonntag das Schweizer NHL-Duell gegen Verteidiger Lian Bichsel und die Dallas Stars.

Das Heimteam schaffte die Wende auch dank einer Vorlage von Josi. Der Berner war in der 5. Spielminute am 1:1-Ausgleich beteiligt, nachdem die Stars bereits nach 47 Sekunden das Skore eröffnet hatten. Auch der Siegtreffer zum 2:1-Schlussresultat fiel noch im ersten Drittel.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Eine 0:6-Schlappe mussten die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion um Nico Hischier einstecken. Die deutliche Auswärtsniederlage gegen die New York Islanders kam überraschend, denn die Buchmacher hatten die Devils Hischier, Jonas Siegenthaler und Tim Meier als klare Favoriten eingestuft. Auch die Statistik sprach für New Jersey: Die Devils gaben mehr Torschüsse ab, spielten häufiger im Powerplay und kassierten weniger Strafen. Doch das Puckglück lag diesmal aufseiten der äusserst effizienten Islanders.

Janis Moser feierte mit Tampa Bay Lightning einen 3:1-Erfolg über die Washington Capitals. Das Team aus Florida zeigte damit in der zweiten Partie der Saison die erhoffte Reaktion auf die Startniederlage gegen die New York Rangers. Pius Suter und die St. Louis Blues wurden von den Colorado Avalanche überrollt (1:6-Niederlage). Die Los Angeles Kings verloren ohne den rekonvaleszenten Kevin Fiala gegen die San Jose Sharks 4:5 nach Verlängerung. (sda)