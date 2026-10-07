Fabian Rieder feiert sein Tor. Bild: keystone

Die Noten der Natispieler nach dem 3:0 gegen Nordmazedonien

45 Minuten reichen Johan Manzambi für den Titel «Mann des Spiels». Bei einem anderen Akteur fragen wir uns, ob es sein letztes Nati Spiel war.

François Schmid-Bechtel / ch media

Mehr «Sport»

Yvon Mvogo, Note 4,5

Letztmals durfte er im WM-Test gegen Jordanien (4:1) 45 Minuten das Tor hüten. Ziemlich mutig, wie er in der 14. ins Dribbling gegen Bardhi geht.

Sascha Britschgi, Note 4

Sascha Britschgi zeigte eine ordentliche Partie. Aber sein Konkurrent Zachary Athekame war zuletzt besser. Bild: keystone

Der 20-Jährige darf erstmals in der Startelf ran. Im Gegensatz zu seinen drei Einsätzen als Einwechselspieler aber nicht auf der linken, sondern auf der rechten Abwehrseite. Ein solider Auftritt, nicht mehr.

Nico Elvedi, Note 4,5

In der 20. Minute verliert er seinen Gegenspieler aus den Augen und hat Glück, dass der Kopfball übers Tor fliegt. Später taucht er wiederholt ganz vorne auf, scheitert aber nach Manzambi-Pass am Torhüter.

Manuel Akanji, Note 5

Manuel Akanji (mitte) hatte in der Defensive alles im Griff. Bild: keystone

Offensive Ausflüge überlässt er Elvedi. Akanji ist trotzdem fast der beste Schweizer. Allein, weil er der Unfehlbare ist.

Ricardo Rodriguez, Note 3,5

Sein 148. Länderspiel – damit fehlen ihm nur noch vier bis zu Rekordmann Granit Xhaka – ist eines der diskreteren.

Remo Freuler, Note 4,5

Strafraumungeheuer nannten wir ihn, weil er in den letzten drei Partien zwei Tore erzielte. Gegen Nordmazedonien sorgt er wieder für Gefahr, aber im eigenen Strafraum. Der abenteuerliche Rückpass auf Mvogo soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass er einen sauberen Match abliefert.

Vincent Sierro, Note 2,5

Vincent Sierro (Nummer 6) hat seine Chance zur Bewährung nicht genutzt. Bild: keystone

Letztmals durfte er im Juni 2025 beim 4:2 gegen Mexiko starten. Bereits nach 10 Minuten macht er mit zwei fürchterlichen Zuspielen Werbung für seine Konkurrenten. Sierro ist überfordert und wird zur Pause ausgewechselt. Man fragt sich: War sein 17. Länderspiel auch sein letztes?

Djibril Sow, Note 3

Er verlässt kurz vor dem Pausenpfiff verletzt den Platz. Was wir zuvor von ihm gesehen haben ist äusserst bescheiden.

Fabian Rieder, Note 4,5

Profitiert in der 43. Minute von der Schläfrigkeit des Verteidigers Musliu und trifft souverän zum 1:0.

Dan Ndoye, Note 4,5

Findet doch noch sein Glück: Dan Ndoye (rechts) trifft in der Schlussphase zum 3:0. Bild: keystone

In der 11. Minute müsste er mehr draus machen, als dem Torhüter in die Arme zu schiessen. Später dribbelt er sich im gegnerischen Strafraum selber aus. Es kommt doch noch gut, weil er in der 81. Minute zum 3:0 trifft.

Zeki Amdouni, Note 4,5

Die grossen Chancen hat er nicht, dafür glänzt er als Vorbereiter. Sein Pressing vor dem 1:0 ist entscheidend.

Ardon Jashari, Note 5

Kommt nach der Pause für Sierro. Von Rieder freigespielt (55.), sucht er Amdouni statt den Abschluss, aber findet diesen nicht. Trotzdem: Mit ihm gewinnt das Spiel der Nati an Klarheit, Tempo und Souplesse.

Johan Manzambi, Note 5,5

Das Juwel Johan Manzambi glänzt einmal mehr. Bild: keystone

Darf nach der Pause für Sow ran. Zeigt, dass er für dieses Team unverzichtbar ist. Nicht nur wegen seines Treffers zum 2:0. Sondern, weil er das Team mit seinem Enthusiasmus und seiner Klasse mitreisst.

Zu kurz im Einsatz für eine Benotung:

70. Boteli für Amdouni

70. Athekame für Rodriguez

86. Sanches für Ndoye