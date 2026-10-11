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Julie Derron holt Bronze bei Ironman-WM

epa12987335 Swiss athelete Julie Derron rests after finishing in second place in the Spain T100 Triathlon Pamplona-Navarra in Pamplona, Spain, 23 May 2026. EPA/Villar Lopez
Julie Derron bei einem Rennen im Mai 2026.Bild: keystone

Julie Derron holt Bronze bei Ironman-WM

11.10.2026, 08:2911.10.2026, 08:29

Julie Derron erreicht bei ihrer Premiere an der Ironman-WM auf Hawaii den 3. Platz. Die Zürcherin verliert auf die Siegerin Taylor Knibb knapp zehn Minuten. Die Genferin Imogen Simmonds belegt Rang 5.

Die Olympia-Zweite von Paris 2024 musste sich nach 3,86 km Schwimmen und 180 km Radfahren zunächst mit dem 8. Zwischenrang begnügen. Eine Dreiminutenstrafe wegen Windschattenfahrens hatte sie zurückgeworfen. Im abschliessenden Marathon machte Derron jedoch wie gewohnt Boden gut und sicherte sich noch einen Platz auf dem Podest. Auf Knibb, die in 8:36:29 Stunden gewann, fehlten ihr im Ziel 9:56 Minuten.

Einen Monat zuvor hatte Derron an der WM über die halbe Ironman-Distanz in Nizza ebenfalls hinter Knibb Silber gewonnen.

Simmonds, die nach dem Schwimmen auf Rang 3 und nach dem Radfahren auf Platz 5 gelegen hatte, konnte das Tempo auf der Laufstrecke nicht halten. Die Genferin büsste im Ziel 15:15 Minuten auf die Siegerin ein.

Knibb setzte sich auf Hawaii mit 3:06 Minuten Vorsprung auf die Deutsche Laura Philipp durch. Die Amerikanerin gewann damit zum vierten Mal nach 2022, 2023 und 2024 den Ironman-WM-Titel. Titelverteidigerin Solveig Lövseth aus Norwegen brach auf dem letzten Kilometer ein. Nachdem sie Knibb rund acht Kilometer vor dem Ziel überholt hatte, konnte sie zeitweise kaum mehr gehen und kam mit über 25 Minuten Rückstand auf Rang 8 ins Ziel.

Bei den Männern gewann der Franzose Vincent Luis bei seiner ersten Teilnahme an der Ironman-WM in 7:47:27 Stunden. Bitter endete das Rennen für Andrea Salvisberg, der nach dem Schwimmen noch auf Platz 10 lag. Wegen Hüftbeschwerden musste er während des Radfahrens aufgeben, nachdem er eine Weile versucht hatte, nur noch mit einem Bein in die Pedale zu treten. (sda)

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