Federica Brignone und Sofia Goggia verpassen den Auftakt in den Weltcup-Winter. Das Duo muss auf den Start im Riesenslalom in Sölden verzichten. Brignone hatte sich Ende August einem erneuten Eingriff an ihrem im Frühling letzten Jahres schwer verletzten linken Bein unterzogen. Wie die Doppel-Olympiasiegerin am Wochenende bei einem Medientermin bekannt gab, steht der laufende Monat noch im Zeichen der Regeneration.
Goggia laborierte seit der Vorbereitung in Argentinien an zwei Viruserkrankungen. Sie brauche «noch Zeit, um die Folgen des Virus zu überwinden», sagte die Speed-Spezialistin, die das Trainingslager hatte abbrechen müssen. Sie habe an Müdigkeit und Erschöpfung gelitten, selbst das Treppensteigen habe Probleme bereitet. (abu/sda/apa)
Goggia laborierte seit der Vorbereitung in Argentinien an zwei Viruserkrankungen. Sie brauche «noch Zeit, um die Folgen des Virus zu überwinden», sagte die Speed-Spezialistin, die das Trainingslager hatte abbrechen müssen. Sie habe an Müdigkeit und Erschöpfung gelitten, selbst das Treppensteigen habe Probleme bereitet. (abu/sda/apa)