Sinner, die Weltnummer 1, hat seit seinem Sieg in Wimbledon Mitte Juli nicht mehr auf der ATP-Tour gespielt und auch das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, das US Open, verpasst. Zuletzt musste er seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Schanghai absagen, das am Mittwoch beginnt.
Durch das vorzeitiges Saisonende ist es sehr wahrscheinlich, dass Alexander Zverev erstmals die Nummer 1 im ATP-Ranking übernehmen wird. Sinner kann in den verbleibenden Turnieren seine vielen Punkte aus der erfolgreichen Vorsaison nicht verteidigen. Zverev, der deutlich weniger Zähler zu verlieren hat, wird den Südtiroler deswegen schon bald einholen - unabhängig davon, wie erfolgreich der 29-jährige Deutsche selbst in den kommenden Wochen spielt. Aktuell trennen beide Athleten in der Weltrangliste noch 1280 Punkte. (sda;dpa/car)