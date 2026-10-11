Jonny Clayton, die Weltnummer 6, gewinnt das PDC-Dartsturnier in Basel. Im Final besiegt der Waliser die Weltnummer 2 Luke Humphries aus England mit 8:4. Für Clayton ist es der vierte Sieg auf der European Tour.
Titelverteidiger Stephen Bunting war bereits am Samstagabend ausgeschieden. Gegen den Schweden Jeffrey de Graaf holte der Engländer zunächst noch einen 1:4-Rückstand auf, ehe er de Graaf dennoch 4:6 unterlag.
Von den vier Schweizern erreichte Stefan Bellmont überraschend die zweite Runde. In dieser blieb er am Samstag gegen Krzysztof Ratajski jedoch ohne Chance. Roman Wellinger, Bruno Stöckli und Alex Fehlmann hatten sich bereits am Freitag geschlagen geben müssen. (con/sda)
Titelverteidiger Stephen Bunting war bereits am Samstagabend ausgeschieden. Gegen den Schweden Jeffrey de Graaf holte der Engländer zunächst noch einen 1:4-Rückstand auf, ehe er de Graaf dennoch 4:6 unterlag.
Von den vier Schweizern erreichte Stefan Bellmont überraschend die zweite Runde. In dieser blieb er am Samstag gegen Krzysztof Ratajski jedoch ohne Chance. Roman Wellinger, Bruno Stöckli und Alex Fehlmann hatten sich bereits am Freitag geschlagen geben müssen. (con/sda)