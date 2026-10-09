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Sportnews-Ticker: Lotterien geben 6 Millionen Franken an den SFV

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Lotterien geben 6 Millionen Franken an den SFV +++ Verstappen sichert sich die Pole

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
09.10.2026, 11:1110.10.2026, 19:13
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Lotterien geben 6 Millionen Franken für Fussball-Unterstützung
Die Loterie Romande und Swisslos haben am Samstagabend am Rande des Spiels zwischen Servette und Sion einen Scheck über 6,02 Millionen Franken an den Schweizerischen Fussballverband und die Swiss Football League überreicht. Dieses Geld stammt aus den Lotteriegewinnen und soll den Nachwuchs sowie die Aus- und Weiterbildung von Trainern und Schiedsrichtern fördern.

Die Loterie Romande weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass sie ihre Gewinne nicht nur für den Sport, sondern auch in den Bereichen Kultur, Soziales, Gesundheit, Forschung, Bildung, Umwelt, Tourismus und Kulturerbe verteilt. Im Jahr 2025 wurden so demnach 252 Millionen Franken an 5000 gemeinnützige Projekte ausgezahlt. (riz/sda)


Verstappen sichert sich zum 50. Mal die Pole-Position
Nach seinem Sieg im Sprint am Samstagmittag sichert sich Max Verstappen für den GP von Singapur am Sonntag die Pole-Position. Der Red-Bull-Pilot setzt sich im Qualifying um 0,054 Sekunden gegen Charles Leclerc durch. Für den Niederländer ist es die 50. Pole-Position der Karriere.

In der 2. Reihe, hinter Verstappen und Leclerc, startet Lewis Hamilton, der das Qualifying als Dritter beendete. WM-Leader Kimi Antonelli, der aktuell noch 89 Punkte Vorsprung auf George Russell hat, startet von Position vier.

Im Audi schied Nico Hülkenberg, der im Sprint am Samstagmittag als Siebter zwei Punkte holte, als Elfter im Q2 aus. Gabriel Bortoleto wird vier Plätze hinter dem Deutschen starten. Den Sprint hatte er in der achten Runde noch aufgeben müssen, nachdem Alexander Albon ihm ins Heck gefahren war. (riz/sda)
Zoé Claessens erneut auf dem Podest
Nach ihrem Sieg am vergangenen Samstag in Peking hat die BMX-Fahrerin Zoé Claessens ihren zweiten Podestplatz in Folge im Weltcup eingefahren. Die Waadtländerin belegte beim ersten von zwei angesetzten Rennen im chinesischen Chongli den 3. Rang. Der Sieg ging an die Britin Bethany Shriever.

Nadine Aeberhard, die zweite Schweizerin im Final, fuhr auf den 5. Platz. Ihr älterer Bruder Loris beendete den Final der Männer im 8. und letzten Rang. Bester Schweizer war Cédric Butti als Fünfter. (riz/sda)
Niederreiter erneut nur Zuschauer
Nino Niederreiter sieht die 1:5-Heimniederlage seiner Winnipeg Jets gegen die Anaheim Ducks von der Tribüne aus. Der Schweizer Stürmer fehlt zum dritten Mal in Folge überzählig. Nachdem er in den ersten beiden Spielen der neuen Saison jeweils in der vierten Linie zum Einsatz gekommen war, stand Niederreiter zuletzt bereits bei den Siegen über Pittsburgh und Colorado nicht im Kader der Jets.

Das einzige Tor für das unterlegene Heimteam erzielte Kyle Connor Mitte des letzten Drittels. Der bereits sechste Treffer des 29-jährigen Amerikaners zum 1:3 war jedoch nur ein kurzes Aufbäumen. Inwiefern die deutliche Niederlage dem 34-jährigen Niederreiter persönlich in die Karten spielt, wird sich zeigen. Die nächste Partie bestreitet Winnipeg, das zuletzt drei Siege aneinandergereiht hatte, in der Nacht auf Mittwoch gegen die Minnesota Wild. (riz/sda)


Verstappen gewinnt Sprint in Singapur
Max Verstappen doppelt nach seinem Sieg im Grand Prix von Bahrain nach und gewinnt den Sprint in Singapur.

In einem wegen Regens um mehr als eine halbe Stunde verzögert in Angriff genommenen Rennen verweist der niederländische Red-Bull-Pilot die beiden Ferrari von Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf die weiteren Podestplätze. Audi-Fahrer Nico Hülkenberg holt als Siebter zwei Punkte. (sda/vro)

Marc Marquez nach Sprint-Sieg neuer WM-Leader
Der Sieg im Sprintrennen des Grand Prix von Indonesien geht an Marc Marquez. Der siebenfache Weltmeister übernimmt damit die Führung in der WM-Wertung von seinem spanischen Landsmann Jorge Martin.

Marquez setzte sich auf dem Mandalika International Street Circuit auf der Insel Lombok vor dem Japaner Ai Ogura auf Aprilia und seinem Ducati-Markenkollegen Fabio Di Giannantonio aus Italien durch. Im 4. Rang landete Jorge Martin, der die Kurzentscheidung zwischenzeitlich angeführt hatte, in der zweiten Rennhälfte jedoch sichtlich Probleme mit seiner Aprilia-Maschine bekundete. Der WM-Dritte Marco Bezzecchi und der erstmals aus der Pole-Position gestartete Raul Fernandez stiessen bereits in der ersten Kurve zusammen und fielen aus.

Mit seinem bereits achten Sprint-Sieg der Saison hat Marc Marquez die Führung in der WM-Wertung an sich gerissen. Vor dem GP am Sonntag weist der 33-Jährige vier Punkte Vorsprung auf Martin aus. (sda/vro)

Vincenzo Montella nicht mehr türkischer Nationaltrainer
Dem türkischen Nationaltrainer Vincenzo Montella kostet der schwache Start in die Nations League den Job. Der Fussballverband gibt die Trennung vom Italiener am Freitag bekannt. Der Nachfolger von Montella steht noch nicht fest. Als heisser Kandidat gilt der frühere türkische Internationale Arda Turan, der aktuell Schachtar Donezk trainiert. (cpf/sda)
EHC Kloten für 5 bis 6 Monate verletzungsbedingt ohne Hausheer
Der EHC Kloten muss fünf bis sechs Monate auf Leandro Hausheer verzichten. Der 23-jährige Verteidiger musste sich diese Woche an der Schulter operieren lassen, teilte der Zürcher Klub mit.

(cpf/sda)
Marco Pfyl beendet Spitzensportkarriere
Der Kunstturner Marco Pfyl beendet seine Karriere im Spitzensport. Als Grund gibt der 28-jährige Schwyzer körperliche Beschwerden an.

Nachdem er sich 2025 in seinen Spezialgeräten Reck und Barren nochmals für die WM qualifiziert hatte, musste er im Verlauf der aktuellen Saison wegen Schulter- und Rückenprobleme mehrmals aussetzen. Zu Pfyls Höhepunkten der Karriere gehörten die Ränge 6 (Reck) und 8 (Barren) an der Heim-EM 2021 in Basel. Ausserdem belegte er im Jahr darauf, an der EM in München, mit der Mannschaft Platz 4. (abu/sda)

Djibril Sow mit Muskelverletzung out
Djibril Sow fehlt Genoa rund zwei Wochen. Der Mittelfeldspieler zog sich während der Länderspielpause mit der Schweiz eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, teilte sein Klub mit.

Auch Teamkollege und Landsmann Ethan Meichtry, der für das U21-Team aufgeboten war, verpasst verletzt mindestens das Serie-A-Spiel am Wochenende gegen Fiorentina. (abu/sda)

Eishockey: Fribourg-Gottéron schlägt Ajoie deutlich
Fribourg-Gottéron kommt im einzigen Spiel der National League vom Donnerstag zu einem deutlichen Heimsieg gegen Ajoie. Beim 7:2 sorgt der Schweizer Meister im Mitteldrittel für den Unterschied.

Nach einem enttäuschenden Startdrittel ging Fribourg-Gottéron in den ersten acht Minuten des Mittelabschnitts mit 4:0 in Führung. Christoph Bertschy und Anthony Richard trafen für das nach Anzahl der Tore beste Powerplay der Liga. Henrik Borgström und Topskorer Marcus Sörensen sorgten kurz darauf für die Vorentscheidung. Das fünfte Freiburger Tor im Mitteldrittel (zum 5:1) erzielte der erstmals in der National League erfolgreiche Lucas Hedlund. In der Schlussphase gelangen Borgström und Bertschy ihre zweiten Tore zum 7:2-Schlussstand. (leh/sda)

UEFA-Präsident Ceferin stellt sich zur Wiederwahl
Aleksander Ceferin strebt eine weitere Amtszeit als Präsident der Europäischen Fussball-Union UEFA an und stellt sich im kommenden April zur Wiederwahl.

Der Slowene kündigte seine Bewerbung nach dpa-Informationen bei einem Treffen in Berlin an und scheidet damit auch offiziell als möglicher Gegenkandidat von Gianni Infantino für das Amt des FIFA-Präsidenten aus. Ambitionen, den umstrittenen Chef des Weltverbands herauszufordern, hatte Ceferin zuletzt bereits mehrfach von sich gewiesen.

Die Wahl für vier weitere Jahre findet beim UEFA-Kongress am 22. April im kasachischen Astana statt. Einen Gegenkandidaten gibt es bislang nicht, ein solcher wäre zum derzeitigen Zeitpunkt auch chancenlos im Kampf gegen den angesehenen Ceferin, der seit September 2016 im Amt ist. (abu/sda)
Waldner tritt als Renndirektor zurück
Markus Waldner fungiert nicht mehr länger als FIS-Chef-Renndirektor Ski alpin der Männer. Wie der Internationale Ski- und Snowboard-Verband mitteilt, legt der Südtiroler nach zwölf Jahren sein Amt auf eigenen Wunsch per sofort nieder.

Wie die FIS mitteilt, ist die Suche nach einem Nachfolger bereits im Gang. Während des ersten Teils der Weltcup-Saison beaufsichtigt Peter Gerdol, Chef-Renndirektor der Frauen, die Wettkämpfe beider Geschlechter. Waldner, der die Übergangsphase unterstützt, soll künftig eine neue Aufgabe innerhalb der FIS übernehmen. (abu/sda)

HC Sierre beantragt erneut keine Aufstiegslizenz
B-Meister Sierre wird wie erwartet keine Lizenz beantragen, um nächste Saison in der National League spielen zu können. Dass der Klub in dieser Saison auf ein Gesuch verzichtet, stelle keinen Rückschritt oder Stillstand dar, schreiben die Walliser in einer Medienmitteilung. «Vielmehr ermöglicht es uns, die Kräfte auf die konkrete Umsetzung des Projekts zu konzentrieren.» Konkret geht es darum, die Eishalle Graben tauglich für die National League zu machen.

«Unser Ziel bleibt klar: die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um unser Lizenzgesuch im Herbst 2027 einzureichen und uns damit die Möglichkeit zu geben, ab der Saison 2028/29 in die National League aufzusteigen», wird Präsident Alain Bonnet zitiert. (nih/sda)


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