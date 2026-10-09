Die Loterie Romande und Swisslos haben am Samstagabend am Rande des Spiels zwischen Servette und Sion einen Scheck über 6,02 Millionen Franken an den Schweizerischen Fussballverband und die Swiss Football League überreicht. Dieses Geld stammt aus den Lotteriegewinnen und soll den Nachwuchs sowie die Aus- und Weiterbildung von Trainern und Schiedsrichtern fördern.
Die Loterie Romande weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass sie ihre Gewinne nicht nur für den Sport, sondern auch in den Bereichen Kultur, Soziales, Gesundheit, Forschung, Bildung, Umwelt, Tourismus und Kulturerbe verteilt. Im Jahr 2025 wurden so demnach 252 Millionen Franken an 5000 gemeinnützige Projekte ausgezahlt. (riz/sda)
Die Loterie Romande weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass sie ihre Gewinne nicht nur für den Sport, sondern auch in den Bereichen Kultur, Soziales, Gesundheit, Forschung, Bildung, Umwelt, Tourismus und Kulturerbe verteilt. Im Jahr 2025 wurden so demnach 252 Millionen Franken an 5000 gemeinnützige Projekte ausgezahlt. (riz/sda)