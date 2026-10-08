Grosse Enttäuschung beim Nachwuchs: Dasgeht im letzten Gruppenspiel gegenunter, fällt in der Tabelle hinter Island zurück undEine Woche nach der 1:5-Blamage in Reykjavik hätte die Schweiz gegen die bereits für die Endrunde qualifizierten Franzosen einen Sieg gebraucht, um sich Platz 2 aus eigener Kraft zu sichern. Auf Schützenhilfe der Färöer konnten die Schweizer ebenfalls nicht zählen.Damit mussten sich die Schweizer auf der Zielgeraden zu den EM-Playoffs noch abfangen lassen. Während die Isländer am 9. und 17. November in der Barrage um die Teilnahme an der EM 2027 in Albanien und Serbien spielen,. Seit dem Finaleinzug an der EM 2011 hat die Schweizer U21 sechs von acht Europameisterschaften verpasst. (nih/sda)