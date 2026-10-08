Markus Waldner fungiert nicht mehr länger als FIS-Chef-Renndirektor Ski alpin der Männer. Wie der Internationale Ski- und Snowboard-Verband mitteilt, legt der Südtiroler nach zwölf Jahren sein Amt auf eigenen Wunsch per sofort nieder.
Wie die FIS mitteilt, ist die Suche nach einem Nachfolger bereits im Gang. Während des ersten Teils der Weltcup-Saison beaufsichtigt Peter Gerdol, Chef-Renndirektor der Frauen, die Wettkämpfe beider Geschlechter. Waldner, der die Übergangsphase unterstützt, soll künftig eine neue Aufgabe innerhalb der FIS übernehmen. (abu/sda)
Wie die FIS mitteilt, ist die Suche nach einem Nachfolger bereits im Gang. Während des ersten Teils der Weltcup-Saison beaufsichtigt Peter Gerdol, Chef-Renndirektor der Frauen, die Wettkämpfe beider Geschlechter. Waldner, der die Übergangsphase unterstützt, soll künftig eine neue Aufgabe innerhalb der FIS übernehmen. (abu/sda)