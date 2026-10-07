Marlen Reusser gewinnt zum bereits fünften Mal EM-Gold im Zeitfahren. Wie im Vorjahr verteidigt die 35-jährige Bernerin in Slowenien den kontinentalen Titel im Trikot der Weltmeisterin.
Reusser triumphierte in Sencur auf einer Strecke von 22 km, die in der Mitte einen grösseren Anstieg beinhaltete, mit 23 Sekunden Vorsprung vor der Niederländerin Demi Vollering. Bronze ging an die Französin Juliette Berthet (1:10 Minuten zurück). (abu/sda)
Reusser triumphierte in Sencur auf einer Strecke von 22 km, die in der Mitte einen grösseren Anstieg beinhaltete, mit 23 Sekunden Vorsprung vor der Niederländerin Demi Vollering. Bronze ging an die Französin Juliette Berthet (1:10 Minuten zurück). (abu/sda)