Das Frauenteam des HC Fribourg-Gottéron schickt sich an, es den Männern gleichzutun. Zumindest rütteln sie in dieser Startphase der Women's League an der bestehenden Hierarchie. In den ersten sieben Runden verloren die Freiburgerinnen nur ein Spiel – Mitte September 4:9 gegen Zug. Am Sonntag nahmen die Drachen jedoch Revanche. Zuhause gewannen sie gegen die Schweizer Meisterinnen und Cupsiegerinnen deutlich 6:1.Vier der sechs Tore bereitete die überragende Estelle Duvin vor. Die Französin, die die letzten drei Jahre Topskorerin bei den Berner Frauen war, steht nach sieben Spielen bei neun Toren und elf Assists. Auch die Kanadierin Ann-Frédérique Guay steht bei 20 Skorerpunkten. Fribourg führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Davos an, das zudem ein Spiel mehr ausgetragen hat. (riz/sda)