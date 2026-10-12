Am Masters-1000-Tennisturnier in Schanghai verliert der Spanier Carlos Alcaraz in der 3. Runde gegen den Belgier Zizou Bergs (ATP 39) mit 5:7, 6:7 (4:7). Für Bergs stellt der Sieg über die Weltnummer 2 den grössten Sieg seiner Karriere dar. Der 23-jährige Carlos Alcaraz feierte seit seinem Comeback nach Verletzungspause elf Siege hintereinander und gewann das Turnier von Tokio, ehe er nun vom 27-jährigen Belgier zurückgebunden wurde.
Jubeln darf ob Alcaraz' Niederlage der Deutsche Alexander Zverev. Spätestens Ende Saison übernimmt Zverev die Nummer 1 der Welt, weil Jannik Sinner, die aktuelle Weltnummer 1, seine Saison vorzeitig abgebrochen hat. Alcaraz kann nach dem Ausscheiden in Schanghai auch mit einer Siegesserie bis Ende Jahr Zverevs Aufstieg zur Nummer 1 nicht mehr verhindern. (abu/sda)
Jubeln darf ob Alcaraz' Niederlage der Deutsche Alexander Zverev. Spätestens Ende Saison übernimmt Zverev die Nummer 1 der Welt, weil Jannik Sinner, die aktuelle Weltnummer 1, seine Saison vorzeitig abgebrochen hat. Alcaraz kann nach dem Ausscheiden in Schanghai auch mit einer Siegesserie bis Ende Jahr Zverevs Aufstieg zur Nummer 1 nicht mehr verhindern. (abu/sda)