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Wohneigentum: Preise für Einfamilienhäuser im September gesunken

Wohneigentumspreise im September unverändert - Einfamilienhäuser sogar günstiger geworden

06.10.2026, 08:3706.10.2026, 08:37
Eigenheim, Immobilie, Immobilien, Einfamilienhäuser, Einfamilienhaus
Bild: Shutterstock

Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz haben sich im September im Vergleich zum Vormonat insgesamt kaum bewegt. Einen leichten Preisschub verzeichneten Eigentumswohnungen; Einfamilienhäuser wurden hingegen laut der Immobilienplattform Immoscout etwas günstiger.

Nach dem kräftigen Anstieg im August hätten Anbieter von Einfamilienhäusern ihre Preiserwartungen im September wieder etwas zurückgenommen, heisst es in einer am Montag veröffentlichten Auswertung von Immobilien-Inseraten in Zusammenarbeit mit dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI. Konkret lagen die mittleren Angebotspreise um 0,1 Prozent unter dem Vormonatswert.

Bei den Eigentumswohnungen hingegen habe sich der moderate Preisanstieg mit einem Plus von 0,2 Prozent fortgesetzt. Insgesamt seien damit die Preise für Wohneigentum weitgehend stabil, allerdings gebe es deutliche regionale Unterschiede.

Regional falle insbesondere der Preisnachlass bei Einfamilienhäusern in der Grossregion Zürich auf (-2,7%). Auch in den Regionen Mittelland, Zentralschweiz und Tessin gaben die Preise für Häuser gemäss der Auswertung nach. Teurer wurden sie hingegen in der Genferseeregion, in der Ostschweiz und in der Nordwestschweiz.

In den regionalen Märkten für Eigentumswohnungen zogen die Preise im Tessin, in der Nordwestschweiz, in der Genferseeregion und in der Zentralschweiz an, während in der Grossregion Zürich und in der Ostschweiz etwas weniger für solche Wohnungen verlangt wurde. (sda/awp)

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