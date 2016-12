Eine schöne Bescherung! Geschenke aus der heimischen Küche

Selbstgemachte Geschenke bzw. Mitbringsel sind echte Unikate und nicht nur an Weihnachten ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Keine Angst, du brauchst für diese Präsente nicht stundenlang in der Küche zu stehen.

Exquisite Kokos-Kugeln

Achtung, diese kleinen Kugeln machen süchtig! Also wundere dich nicht, wenn die Beschenkten baldigen Nachschub verlangen. Die verführerische Süssigkeit aus Butterkeksen, weisser Schokolade und einem kleinen Schuss Rum ist in nur 20 Minuten hergestellt (auch für Kochanfänger geeignet). Wir verschenken sie an Weihnachten jeweils in einer hübsch verzierten Konservendose.

Bild: Stilpalast.ch

Hier geht's zum Rezept

Leckere Konfitüren

Diese ganz einfach herzustellenden Konfitüren bzw. Gelées sind alles andere als gewöhnlich und ein echter Gaumenschmaus zu Brot und/oder Käse. Unbedingt ausprobieren, Komplimente werden dir sicher sein! Unsere Favoriten für Weihnachten: Zwetschgen-Traum mit Walnüssen, Himbeer-Wein-Konfitüre und Bananen-Konfitüre mit Cachaça.

Hier geht's zu den Rezepten

Pfefferminz-Sirup

Hübsch abgefüllter Sirup ist ein sehr beliebtes Mitbringsel bzw. Weihnachtsgeschenk. Wir präsentieren hier eine Variante mit Pfefferminzblätter, die sich aufgrund des erfrischenden Geschmacks insbesondere an heissen Sommertagen grösster Beliebtheit erfreut.

Hier geht's zum Rezept

Steinpilzöl

Selbstgemachtes Steinpilzöl sieht in der Flasche nicht nur sehr schön aus, sondern verleiht Gerichten auch einen wunderbaren Geschmack und eignet sich für eine Vielzahl von Menüs (von Pasta bis zu Fleisch- und Pilzgerichten). Herrlich schmeckt das Öl auch als Amuse bouche zu knusprigem Brot und Salz. Unbedingt ein hochwertiges, kaltgepresstes Olivenöl verwenden! Zur Ölflasche kann auch ein witziges selbstgemachtes Schriftbild verschenkt werden. Da das Steinpilzöl vor dem Gebrauch ca. 1 bis 2 Wochen durchziehen sollte, muss es frühzeitig hergestellt werden.

Hier geht's zum Rezept

Feine Salze

Originelle Salzmischungen werden selbst Gourmet-Hobbyköche erfreuen und überraschen. Wir stellen hier ein feines Kräutersalz und eine sommerliche Variante mit Orange und Limette vor.

Hier geht's zum Rezept

Pilz-Risotto

Selbstgemachte Fertiggerichte mit einer kurzen Kochanleitung, verpackt in einer attraktiven Dose, schmecken nicht nur lecker, sondern sind auch originell und schön anzusehen. Wir präsentieren hier ein Steinpilzrisotto. Die Steinpilze können aber auch durch andere Pilze ersetzt oder ganz weggelassen werden. Wer mag, kann zur Dose mit dem Risotto auch noch eine kleine Flasche Prosecco schenken, deren Inhalt ebenfalls zum Menü gehört. In die Dose wird gemäss den Mengenangaben im Rezept (unbedingt beilegen!) der Risottoreis, getrockneter Knoblauch und Zwiebeln, die Steinpilze in einem kleinen Säckchen und ein Stück Parmesan (in Folie verpackt) gefüllt.

Hier geht's zum Rezept

Selbstgemachte Schokolade-Tafeln

Suchst du nach einem tollen Last-Minute-Geschenk aus der Küche, das ratzfatz ganz einfach herzustellen ist? Dann versuche es doch mal mit unseren DIY-Schokoladentafeln. Du kannst die flüssige Schokolade nach Belieben mit Aromen wie Chili, Likör, Espressopulver und/oder Trockenfrüchten sowie Nüssen verfeinern. Lass einfach deine Fantasie und deinen guten Geschmack walten. Wir präsentieren dir hier vier Beispiele zur Inspiration.

Hier geht's zum Rezept

Schneller Schoko-Mandel-Kuchen

Dieses sehr schnell erstellte Geschenk ist das ideale Präsent für Schleckmäuler und Kuchenliebhaber, die nicht gerne lange in der Küche stehen. Mit der selbstgemachten Backmischung (inkl. Rezeptkarte) wirst du auch die grössten Backmuffel zum Kuchenbacken verführen können. Als Verpackung solltest du eine gut verschliessbare Dose (ca. 10 cm hoch, Durchmesser 11 cm, im Bild Beispiel von Interio) wählen. Nur so bleiben die einzelnen Schichten schön sichtbar. Unbedingt das Rezept mit dem Hinweis beilegen, dass nur noch die Butter und die Eier besorgt werden müssen. Die restlichen Zutaten befinden sich nämlich bereits im Glas.

Hier geht's zum Rezept

Caipirinha-Plätzchen

Für süsse Schleckmäuler und Party-People ist dieses Set mit selbstgemachten Caipirinha-Plätzchen und einer Flasche echtem brasilianischem Cachaça das perfekte Präsent. Falls die Beschenkten auch selbst gerne backen und/oder Drinks mixen, kannst du bei uns die entsprechenden Rezepte herunterladen, auf schönem Papier ausdrucken und dem Geschenk beilegen. Hier geht's zum Rezept für die Caipirinha-Plätzchen und hier zur Anleitung für den Drink.

Popcorn-Schmaus

Zusammen mit einem Kinogutschein ist dieses knusprige Popcorn eine schöne Ergänzung, die dem Präsent einen persönlichen Touch und einen höheren Originalitätsfaktor verleiht.

Hier geht's zum Rezept

Italienische Pasta-Party

Die italienische Küche erfreut sich grösster Beliebtheit. Und letzteres dürfte auch für das Geschenke-Trio mit Spaghetti und zwei kleinen Gläser Gourmet-Pesto gelten. Wir haben nur die beiden Gläser Pesto selbst hergestellt. Wer mag und genug Zeit hat, kann natürlich auch Self-Made-Pasta verschenken. Hier geht's zum Rezept für die Dörrtomaten-Aprikosen-Pesto und hier zum Petersilie-Trüffelpesto.

Mini-Panettone

Mit diesem aromatischen Weihnachtskuchen holen wir uns die Sonne Italiens unter den Christbaum. Die Mini-Panettone sehen in Muffinformen gebacken besonders hübsch aus und sind bei einer Einladung ein willkommenes Mitbringsel. Wir haben sie mit Schokolade und Cranberries verfeinert. Du kannst aber auch – wie in der bekannten Panettone-Variante – Zitronat, Orangeat, Rosinen und gehackte Mandeln unter den Teig mischen (Gesamtmenge der Füllung 200 g).

Hier geht's zum Rezept

Der weltbeste Rahmlikör

Dieser Rahmlikör hat es in sich. Der feine Schoko-Karamell-Geschmack, vermischt mit einer grosszügigen Portion Wodka, ist eine echte Verführung und schmeckt insbesondere zum Kaffee herrlich. Er ist schnell hergestellt und eignet sich damit auch perfekt als Last-Minute-Geschenk.

Hier geht's zum Rezept

Tea-Time

Selbstgemachtes Shortbread mit einer exklusiven Teemischung ist das perfekte Duo für Naschkatzen. Schön verpackt, macht das feine britische Teegebäck auch optisch mächtig Eindruck.

Hier geht's zum Rezept

Schokoträume

Pralinen als Präsent klingt per se nicht sehr einfallsreich, es sei denn, sie sind mit viel Liebe selbstgemacht und aus natürlichen Zutaten hergestellt. Dieses Geschenk braucht etwas Zeit und Geduld. Der Aufwand lohnt sich aber. Da die Truffes nur ca. 4 Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden können, sollte dieses Präsent last-minute zubereitet werden. Sie müssen übrigens nicht perfekt aussehen wie die gekauften, schliesslich darf man ruhig erkennen, dass sie selbst gemacht sind.

Hier geht's zum Rezept

Gebrannte Mandeln

Die knusprigen gebrannten Mandeln verleihen jedem Geschenk eine zusätzliche persönliche Note. Wir haben ein Rezept herausgesucht, das sehr einfach und schnell umzusetzen ist.

Hier geht's zum Rezept

Himmlische Cheesecake-Muffins

Mit diesen verboten guten Cheesecake-Muffins schweben die Beschenkten ganz sicher im siebten Sternenhimmel. Die cremigen Minitörtchen mit Lemon Curd und einer leckeren Frischkäsefüllung sind bei jeder Kaffeerunde ein echtes Highlight. Zu Weihnachten verschenken wir sie jeweils in einer hübschen Keksdose, die den Gastgebern auch später noch Freude bereiten wird.

Hier geht's zum Rezept

Käsecracker mit Chili

Diese köstliche Knabberei, die im Nu hergestellt ist, erfreut sich insbesondere bei Männern grösster Beliebtheit: Die pikanten Käsecracker mit Knoblauch- und Cayenne-Pfeffer sind eine wunderbare Alternative zu Kartoffelchips oder eine deliziöse Beilage zum Salat. Wir verpacken sie jeweils in einer selbstgemachten Tüte. Dafür einfach ein dickeres Geschenkpapier in ein Quadrat schneiden (Seitenlänge ca. 20 cm) und dann zu einer Tüte rollen und mit Klebband befestigen.

Hier geht's zum Rezept

Kuchen-Präsent

Das perfekte Geschenk für grosse Schleckmäuler: Ein selbstgemachter Kuchen, der auch nach einigen Tagen im Kühlschrank noch köstlich schmeckt. Wie zum Beispiel der hier abgebildete ultimative Glücklichmacher «Make me happy-Cake» (zum Rezept geht's hier). Sehr gut als Mitbringsel eignen sich auch unser feuchter Zitronencake und die weltbeste Linzertorte. Zur Aufwertung des Geschenks verpacken wir die Kuchen jeweils in ein neues, mit Klarsichtfolie ausgelegtes Küchentuch (damit der Kuchen nicht am Tuch kleben bleibt) und binden dieses wie ein grosses Bonbon mit Geschenkebändern an den Seiten zusammen. Falls du das Gefühl hast, dass der Kuchen zu wenig kompakt ist, einfach zuerst einen mit Alufolie umwickelten Karton unter den Cake legen. Backfans kannst du den Cake auch in einer schönen Form überreichen, die sie später für eigene Backkreationen verwenden können.

Apfelringe bzw. -chips

In einem schönen Säckchen verpackt, sind diese süss-sauren Apfelringe immer ein tolles und willkommenes Geschenk bzw. Mitbringsel. Besonders hübsch sieht das essbare Präsent aus, wenn du für dessen Herstellung Äpfel mit gelbem und rotem Fruchtfleisch (Red Love, in der Migros erhältlich) verwendest. Das Kerngehäuse der Äpfel kannst du entfernen. Wir haben es dran gelassen, denn so ergeben sich beim Querschneiden der Früchte in der Mitte der Apfelringe schöne Sternchen.

Hier geht's zum Rezept

