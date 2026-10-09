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Emma Amour

Okay, das Unvermeidliche ist passiert …

… und ich rede jetzt hier nicht von Sex mit Sandro. Also schon auch. Aber es ist anders. Leute, ich bin jetzt official eine Crazy Cat Lady.

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Ich bin over the moon.

Ohne Scheiss, das ist eine ganz neue Form der Liebe. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich mal so fühlen werde.

Vielmehr habe ich über Leute gelacht, die mir von dieser Liebe erzählten und aus dem Schwärmen nicht rauskamen.

Ich sah nur Kacke, Pissegeruch, Futtergestank und Haare üb-er-all.

Bis Zuckerwatte in mein Leben kam.

Zuckerwatte, meine Damen und Herren, ist meine Katze.

Ihr lest richtig. Ich habe jetzt eine Katze. Eine eher alte Dame. Sie ist keine hübsche Katze. Sie hat ein Resting Bitch Face.

Und sie ist auch eine Bitch.

Aber Zuckerwatte ist meine Bitch.

<3

Am Anfang hat mich Zuckerwatte massiv angeschissen, also wortwörtlich …

Es ist so, dass Zuckerwatte Cleos Nachbarin gehörte, die vor ein paar Wochen verstorben ist. Weil Frau Meier keine Angehörigen mehr hatte, bat sie Cleo schon lange vor ihrem Tod, sich um das Büsi zu kümmern, wenn Frau Müller mal nicht mehr ist.

Cleo hat es ihr versprochen. Bloss: Cleo hat ja schon ihr Wolken-Hündli, das noch nie Freude an Zuckerwatte hatte.

So stand Cleo also vor einigen Wochen mit Zuckerwatte vor meiner Tür und fragte, ob ich mich nur so lange um sie kümmern kann, bis sie eine andere Lösung hat.

Hat mich massiv angeschissen.

Wie sehr Katzenklos und Katzenfutter stinken können, weiss ich, seit ich mal einen Katzenhalter datete. Dessen Katzen meine sehr teuren Strümpfe zerrissen.

Ich hab Zuckerwatte, die damals noch nicht Zuckerwatte hiess, widerwillig aufgenommen.

Das Tier kann ja nichts dafür. Es trauert. Und braucht Halt, Zuwendung, Sicherheit, so Cleo.

Was Zuckerwatte derweil nicht brauchte, war ihr Katzenklo. Die ersten paar Tage hat die Gute überall hingekackt. Nur nicht in ihr Kistli.

Voilà, mein Handy ist voller Katzenbilder!

Mich hat die Kacke aber weniger hässig gemacht als gedacht. Auch habe ich mich immer mehr aufs Nachhausekommen gefreut als gedacht.

Und ich liess Zuckerwatte sehr viel mehr in meinem Bett pennen als gedacht.

Und wenn Zuckerwatte kuscheln kam, hat das mein Herz sehr viel mehr berührt als gedacht.

Auch habe ich bis heute sehr, sehr, sehr, sehr viel mehr Bilder von Zuckerwatte auf meinem Handy, als ich je gedacht habe.

Wie soll ich sagen? Diese Zuckerwatte kam, sah und siegte wie Sau. Zuckerwatte hat mein Herz unwiderruflich erobert. Ich liebe das Vieh so, wie ich noch nie etwas geliebt habe.

(Sry, Sandro.)

((Und alle anderen.))

Ob das jetzt der Anfang vom Ende ist, dass ich in ein paar Jahren umgeben von 20 Katzen und 20 Kilo Chips und leeren Cola-Dosen auf dem Sofa sitze?

Möglich.

Immerhin hätte ich dann kein Liebeschaos.

Katzen wollen andere nicht daten. Keine Polyamorie. Keine One Night Stands.

Sie wollen ev. nur Katzen-Kartoffeln.

Und zu denen sage sogar ich Ja.

Aber vielleicht wolltet ihr einfach wissen, wie es nach dem Sex mit Sandro weitergegangen ist.

Wie soll ich sagen? Keine Ahnung, hey.

bild: watson