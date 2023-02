Le saviez-vous? Le tournage de Titanic a couté plus cher que la construction du bateau en son temps. Lightstorm Entertainement

«Titanic» ressort en salle: pourquoi vous devriez retourner le voir

Pour son 25e anniversaire, le cultissime Titanic ressort dans les salles le 8 février 2023 avec une mouture remis au goût du jour par les technologies testées sur Avatar. Retour sur ce monstre insubmersible du cinéma.

Le 7 janvier 1998 sortait sur les écrans romands le film Titanic. Pour ceux qui n'étaient pas là, cela signifiait des files d'attente alors que les séances étaient complètes et des chaises rajoutées dans les couloirs de la salle pour que tout le monde puisse le voir. Le film est resté à l'affiche jusqu'à l'automne suivant, engrangeant 2,2 milliards de dollars de recettes. Pendant ce temps, des posters de Leonardo DiCaprio remplissaient toutes les chambres d'adolescentes et My Heart Will Go On de Céline Dion faisaient grésiller toutes les radios. Le film sera récompensé aux Oscars par 11 statuettes (tout comme le Ben-Hur de 1959 et Le Seigneur des anneaux: Le Retour du roi en 2003), faisant de James Cameron le roi du monde qui réitéra l'exploit du film le plus rentable par trois fois: en 2009 avec Avatar et en 2022 avec Avatar: La voie de l'eau.

Mais pourquoi vingt-cinq ans après la sortie du film, l’histoire tragique de Jack et Rose continue-t-elle d’émouvoir les spectateurs? Mêlant fiction et faits réels, il relate le naufrage du célèbre paquebot survenu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 qui a coûté la vie à environ 1500 personnes. Titanic, c'est la dernière grande épopée romanesque au cinéma. Si vous le regardez 25 ans en arrière, il n'y aura pas d'égal. Film aux ambitions démesuré prévu initialement avec un budget de 110 millions de dollars, Titanic en nécessitera le double. Un tournage chaotique de 7 mois avec une maquette de 229 mètres et un bassin de 85 millions de litres d’eau, tout dans la production de ce film, comme le paquebot en son temps, s'exprime en superlatif.

Le saviez-vous? Kate Winslet avait 20 ans lors du tournage, soit l'âge actuel d'une petite amie de Leonardo Dicaprio. Lightstorm Entertainement

Ce qui rend Titanic particulièrement intemporel, c'est son histoire. Le naufrage du RMS Titanic bénéficie de cette aura qui relève du mythe et qui peut être vue 110 ans plus tard comme une allégorie du monde: une course aveugle vers le progrès, une lutte des classes, un récit d'émancipation, un symbole du réchauffement climatique, les analogies sont nombreuses et les sujets abordés sont plus que jamais d'actualité. James Cameron, farouche défenseur des océans, est sans appel:

«Nous faisons face au réchauffement climatique, on nous avertit depuis des années, on le voit venir, mais c'est comme l'iceberg, on ne peut pas changer de bord et on va le prendre en pleine face. Et qui va souffrir le plus ? Les pauvres, pas les pays riches, comme dans Titanic où ce sont les personnes en 1ère classe qui ont majoritairement survécu.» James Cameron

Quant à l'histoire d'amour, bien qu'elle soit un sujet intemporel et universel, le récit plus intimiste de Rose DeWitt Bukater entre en résonance avec le féminisme actuel qui prône l'émancipation et l'égalité.

«Le film parle aux jeunes femmes, car à ce moment-là de leur vie, on leur dit de s'asseoir, de se taire, de serrer leur corset et de faire ce que la société attend d'elles. Et Titanic raconte justement l'accomplissement de Rose. Et même si Jack a été un catalyseur pour elle, on voit à la fin du film qu'elle a vécu une vie bien remplie et qu'elle a réalisé tout son potentiel.» James Cameron

Mais la meilleure personne pour parler de Titanic, autre que James Cameron, c'est Xavier Dolan:

«Ça s'est passé il y a 84 ans, et je sens encore l'odeur de la peinture fraîche.»

Titanic avait déjà connu une sortie en 3D en 2013, technologie que James Cameron avait lui-même démocratisée avec Avatar en 2009. Pour son 25ème anniversaire, le cultissime long métrage ressort dans les salles ce 8 février en version remastérisé et bénéficie des dernières innovations technologiques que le réalisateur a intégrées dans Avatar: La voie de l'eau sortie. Titanic sera donc rehaussé dans la plus grande résolution d'image possible, la 4K, avec du HDR qui permet de rendre les images plus lumineuses tout en faisant ressortir des noirs plus profonds et du HFR. Le HFR signifie High Frame Rate, c’est-à-dire une fréquence d’image élevée, entre 48 et 120 images par seconde. Le cinéma traditionnel compte pour sa part seulement 24 images/seconde. Cette technique permet donc de fluidifier l’image à des moments précis. Elle est utilisée uniquement sur les travellings et les scènes rapides qui sont susceptibles de générer des saccades, ce qui préserve l’aspect cinématographique dont on est tant habitué.



Le saviez-vous? Il n'y avait effectivement pas de place pour deux sur la porte. Lightstorm Entertainement

Si Titanic ressort de son carton sous de nouveaux apparats, c'est avant tout parce que son réalisateur est un savant fou. James Cameron n'a pas d'autres ambitions que de repousser à chaque fois un peu plus ce que le cinéma peut offrir en termes d'expériences pour raconter des histoires. Tout comme les pionniers avant lui qui ont fait passer le cinéma muet au parlant et le noir et blanc au technicolor, il fut le premier à utiliser l'imagerie de synthèse dans Abysse en 1989, une technologie qui allait changé à jamais les effets spéciaux et qui est désormais indissociables du cinéma hollywoodien. Il continue donc, aujourd'hui, à explorer le cinéma de demain avec une longueur d'avance.



«Take her to the sea (néma) Mr. Murdoch»

La ressortie de ce monument pour le mois de février n'est pas anodine. En effet, c'est lors du week-end de la Saint-Valentin que le film avait enregistré son meilleur score l'année de sa sortie. Le film ressort à ce moment-là et permet ainsi à toute une nouvelle génération d'avoir l'occasion de découvrir ce monument du septième art en se tenant la main. Parce que voir Titanic sur grand écran a une signification toute particulière pour son réalisateur :

«Voir un film en salle, c'est une expérience, l'émotion se construit en vous petit à petit, c'est bouleversant. C'est un moment que l'on partage avec ses proches et dont on se souvient des années plus tard.» James Cameron

Si vous n'avez jamais vu Titanic au cinéma, ou si comme moi, vous l'avez déjà vu en pellicule, en VHS, en DVD, à la télévision et dès mercredi en 4k 3D HFR, vous verrez un chef-d'œuvre, tout simplement.



…Et sinon, pour revenir sur cette histoire de porte qui flotte.

