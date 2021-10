Oubliez les œufs Bénédicte! Voici 6 recettes pour réussir votre brunch

Peu d'aliments sont aussi riches que l'œuf.

Le mot «superfood» est un terme un peu bête... mais s'il devait y en avoir un, ce serait l'œuf! Un œuf de poule normal contient, entre autres, environ 6 grammes de blanc d'œuf, qui contient tous les acides aminés importants, beaucoup de vitamines A, E et D ainsi que du bêta-carotène. Les deux caroténoïdes lutéine et zéaxanthine sont importants pour le maintien de la vision. Grâce à l'acide aminé tryptophane, l'œuf assure également une bonne humeur et un sommeil sain. En outre, l'œuf contient une substance, la lécithine, qui non seulement protège le foie et la muqueuse du gros intestin, mais contribue également à améliorer la concentration et à réduire le stress. Un seul œuf contient également jusqu'à 400 milligrammes de cholestérol. C'est beaucoup. Une consommation excessive de cette substance peut entraîner des maladies cardiovasculaires. En revanche, les graisses saturées, comme celles que l'on trouve dans le beurre et les saucisses, augmentent beaucoup plus la teneur en cholestérol. «Le rôle de l'œuf de poule dans le métabolisme du cholestérol est surestimé», a déclaré à l'agence de presse DPA le professeur Berthold Koletzko, chef du département de médecine métabolique et nutritionnelle à l'hôpital pour enfants de l'université de Munich.