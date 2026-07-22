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A Paléo ou Au Paléo? On a tranché le débat ultime en 2026

Est-ce que l&#039;on doit dire «À» ou «AU» Paléo?
Attention, cellule d'enquête watson AAA. Image: watson

Grâce à nous, vous ne ferez plus cette erreur à Paléo

Faites-vous partie de la team qui dit: "cet été, on ira...à Paléo", ou de celle qui dit: "on ira au Paléo"? La question a divisé la rédaction de watson. On a donc décidé de trancher, en appelant les principaux intéressés.
22.07.2026, 21:1422.07.2026, 21:14
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Chaque année, quand approche la saison chaleureuse des festivals, une question turlupine gravement les journalistes. En tout cas ceux de watson, qui se livrent une guerre sans merci quant à savoir comment l'on intègre le mot «Paléo» dans une phrase. Oui, cette question est plus tendue qu'un fil de kadaïf sur un carré de chocolat Dubaï rassis. Ce matin, le débat n'a pas manqué. Chacun y allait de son alternative, mais aucun violon ne semblait s'accorder.

«Faut-il dire: on va au Paléo, ou à Paléo?»

Et est-ce le programme...

«...de Paléo ou du Paléo? »

Dans la rédaction, ce fut une lutte sans merci pendant de longues minutes.

«C'est au Paléo. C'est bien plus joli à l'oreille»
Moi, sûre de mon truc, sans connaitre la coutume ultime.
«Si on titre "le programme du Paléo", cela sous-entend "de + le". Or, on dit tout simplement: "cet artiste fera vibrer Paléo". Pas le Paléo. Donc c'est "de Paléo"»
CQFD
Vous suivez, ou bien?source: debleu
«C'est différent quand on dit juste "Paléo", ou quand on rajoute le mot "Festival". Y'a une règle différente»
Si, si!
«Les gens plus sophistiqués disent simplement "Paléo". Les autres qui disent "le Paléo" sont juste des gros beaufs qui sentent la bière»
Notre journaliste Wikipédia.
Et vous, comment utilisez-vous le mot "Paléo"?
Au total, 145 personnes ont participé à ce sondage.

The truth

Breeeeef, tout cela a mis nos claviers et nos cerveaux en ébullition, et nous a amenés à une conclusion imparable: le peuple réclame la vérité. LA vérité. Celle de la source ultime: Paléo. de. du. à. au.

J'ai donc décroché mon téléphone. «Vous avez de grands débats à la rédaction», s'amuse Bastien Bento, responsable du service presse. Dans un souffle, il nous lâche le cheatcode final.

«Dans notre usage interne, on dit "à Paléo", mais "au Paléo Festival"»
Haaa.

Il y a donc bel et bien une différence si l'on utilise le nom du festival seul ou accompagné. Ensuite, pour rompre davantage le pain de la discorde:

«De notre côté, on dit plutôt le programme "du Paléo", pas "de Paléo"»

Enfin, miette rhétorique terminale:

«Je crois qu'on ne met pas trop de déterminant. On dira juste: "cet artiste fera vibrer Paléo"»

Et voilà, Ite missa est. Il me fallut savoir une dernière chose: que mérite-t-on (une punition sévère, espéré-je), pour oser prononcer l'expression: "au Paléo"?

Bastien Bento rit franchement.

«En vérité, faites comme vous le souhaitez. Ce qui nous importe, nous, c'est que chacun puisse s'approprier le nom du festival comme il l'entend. Chacun fait selon sa sensibilité. Il n'y a aucune règle claire, et à Paléo, on est pas psychorigides avec cette question.»

On respire. L'on peut retourner à nos claviers dépenaillés, un poids linguistique en moins sur le coeur.

Déjà vu cet article? C'est normal, il a déjà été publié. Nous vous le reproposons à l'occasion de la 49e édition du festival!
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