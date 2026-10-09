On a trouvé un compte Instagram de gouttières sexy (oui, vraiment)
Vous pensiez avoir tout vu sur Instagram? Détrompez-vous. Un compte entièrement consacré aux gouttières transforme ces modestes installations en véritables œuvres d’art. Et le pire, c’est que c’est étrangement fascinant.
Bon, les gens, il n’y a pas vraiment d’explication à tout ça. Et au-delà des designs de gouttières, souvent très esthétiques, il faut bien l’avouer, et de ces systèmes d’écoulement de l’eau étrangement satisfaisants à regarder, inutile de chercher un sens caché. Hé, la description du compte Instagram sexygutters (= gouttières sexy) se résume à un seul emoji: 💦
Oh, regardez simplement les images. Vous allez vite comprendre. Enjoy!
(traduit et adapté par mbr)
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