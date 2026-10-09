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Des gouttières sexy sur Instagram: découvrez ce compte insolite

On a trouvé un compte Instagram de gouttières sexy (oui, vraiment)

Vous pensiez avoir tout vu sur Instagram? Détrompez-vous. Un compte entièrement consacré aux gouttières transforme ces modestes installations en véritables œuvres d’art. Et le pire, c’est que c’est étrangement fascinant.
09.10.2026, 05:3109.10.2026, 05:31

Bon, les gens, il n’y a pas vraiment d’explication à tout ça. Et au-delà des designs de gouttières, souvent très esthétiques, il faut bien l’avouer, et de ces systèmes d’écoulement de l’eau étrangement satisfaisants à regarder, inutile de chercher un sens caché. Hé, la description du compte Instagram sexygutters (= gouttières sexy) se résume à un seul emoji: 💦

Oh, regardez simplement les images. Vous allez vite comprendre. Enjoy!

Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Pavillon Wewerka, Lauenförde, AllemagneImage: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Livornostraat 12, Amsterdam, Pays-Bas.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Bibliothèque de Maple Valley, Maple Valley, Washington, Etats-Unis.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Maison de Sir John Soane, Londres, Royaume-Uni.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
IBA Block 70, Berlin, Allemagne.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Sailor’s Rest, Rossaveel, Connemara, Irlande.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
New Crafts College, Herning, Danemark.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Copenhague, Danemark.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Expo d’Osaka, Osaka, Japon.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Utrecht, Pays-Bas.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Ambassade de Suisse, Swiss Hanok, Séoul, Corée du Sud.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc de Rouen, France.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Eglise Saint-Nicolas, Schluchsee, Allemagne.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Chapelle de Mary’s Mantle, Freising, Allemagne.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Saint-Pétersbourg, Russie.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Serre aux palmiers de Schönbrunn, Autriche.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Villa impériale de Katsura, Kyoto, Japon.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Triemli, Zurich, Suisse.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Installation de la Documenta Fifteen, Cassel, Allemagne.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Barolo, Piémont, Italie.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
House de la Ruelle, Laethem-Saint-Martin, Belgique.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Hellvi, Suède.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Londres, Royaume-Uni.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Samut Sakhon, Thaïlande.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Västberga, Suède.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Siège de la SGAE, Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Toulouse, France.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Gymnase préfectoral de Kagawa, Takamatsu, préfecture de Kagawa, Japon.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
The Sea Ranch, Rancho del Mar, Californie, Etats-Unis.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Gand, Belgique.Image: instagram/sexygutters
Sexy gutters - sexy Dachrinnen https://www.instagram.com/sexygutters/
Copenhague, Danemark.Image: instagram/sexygutters

(traduit et adapté par mbr)

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