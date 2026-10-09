On a trouvé un compte Instagram de gouttières sexy (oui, vraiment)

Vous pensiez avoir tout vu sur Instagram? Détrompez-vous. Un compte entièrement consacré aux gouttières transforme ces modestes installations en véritables œuvres d’art. Et le pire, c’est que c’est étrangement fascinant.

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Bon, les gens, il n’y a pas vraiment d’explication à tout ça. Et au-delà des designs de gouttières, souvent très esthétiques, il faut bien l’avouer, et de ces systèmes d’écoulement de l’eau étrangement satisfaisants à regarder, inutile de chercher un sens caché. Hé, la description du compte Instagram sexygutters (= gouttières sexy) se résume à un seul emoji: 💦

Oh, regardez simplement les images. Vous allez vite comprendre. Enjoy!

Pavillon Wewerka, Lauenförde, Allemagne Image: instagram/sexygutters

Livornostraat 12, Amsterdam, Pays-Bas. Image: instagram/sexygutters

Bibliothèque de Maple Valley, Maple Valley, Washington, Etats-Unis. Image: instagram/sexygutters

Maison de Sir John Soane, Londres, Royaume-Uni. Image: instagram/sexygutters

IBA Block 70, Berlin, Allemagne. Image: instagram/sexygutters

Sailor’s Rest, Rossaveel, Connemara, Irlande. Image: instagram/sexygutters

New Crafts College, Herning, Danemark. Image: instagram/sexygutters

Copenhague, Danemark. Image: instagram/sexygutters

Expo d’Osaka, Osaka, Japon. Image: instagram/sexygutters

Utrecht, Pays-Bas. Image: instagram/sexygutters

Ambassade de Suisse, Swiss Hanok, Séoul, Corée du Sud. Image: instagram/sexygutters

Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc de Rouen, France. Image: instagram/sexygutters

Eglise Saint-Nicolas, Schluchsee, Allemagne. Image: instagram/sexygutters

Chapelle de Mary’s Mantle, Freising, Allemagne. Image: instagram/sexygutters

Saint-Pétersbourg, Russie. Image: instagram/sexygutters

Serre aux palmiers de Schönbrunn, Autriche. Image: instagram/sexygutters

Villa impériale de Katsura, Kyoto, Japon. Image: instagram/sexygutters

Triemli, Zurich, Suisse. Image: instagram/sexygutters

Installation de la Documenta Fifteen, Cassel, Allemagne. Image: instagram/sexygutters

Barolo, Piémont, Italie. Image: instagram/sexygutters

House de la Ruelle, Laethem-Saint-Martin, Belgique. Image: instagram/sexygutters

Hellvi, Suède. Image: instagram/sexygutters

Londres, Royaume-Uni. Image: instagram/sexygutters

Samut Sakhon, Thaïlande. Image: instagram/sexygutters

Västberga, Suède. Image: instagram/sexygutters

Siège de la SGAE, Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne. Image: instagram/sexygutters

Toulouse, France. Image: instagram/sexygutters

Gymnase préfectoral de Kagawa, Takamatsu, préfecture de Kagawa, Japon. Image: instagram/sexygutters

The Sea Ranch, Rancho del Mar, Californie, Etats-Unis. Image: instagram/sexygutters

Gand, Belgique. Image: instagram/sexygutters

Copenhague, Danemark. Image: instagram/sexygutters

(traduit et adapté par mbr)