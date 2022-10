Megan Fox et Machine Gun Kelly étaient déguisés en Pamela Anderson et Tommy Lee pour Halloween. instagram machinegunkelly

People

Latex, cul nu et cocaïne: voici le Halloween des stars

Ce week-end, le tout Hollywood a fêté Halloween: Megan Fox, Machine Gun Kelly, Kendal Jenner, Kim Kardashain... voici les déguisements les plus fous.

Cette année encore, les célébrités se sont investies corps et âme (surtout corps) pour leur costume d'Halloween. Bien que le véritable jour soit ce lundi 31 octobre, le Tout-Hollywood a déjà fêté ce week-end et doit être actuellement en grosse gueule de bois. Sauf la puriste Heidi Klum qui organise toujours une fête d'anthologie le jour J.

Sans plus attendre, voici les meilleurs (ou les pires, c'est selon) déguisements d'Halloween des stars:

Kim Kardashian en Mystique de X-Men

Halloween ne serait pas Halloween si les stars ne portaient pas du latex. Kim Kardashian, par exemple, s'est déguisée en Mystique, la super-vilaine dans X-Men qui déteste «les Homo sapiens». Encore une tenue impossible avec laquelle faire pipi (pour rappel, elle portait une combinaison en scotch pour un défilé Balenciaga).

Kim K. avec Olivia Pierson et Natalie Halcro ou Natalie Halcro et Olivia Pierson, je sais pas, elles se ressemblent toutes. instagram kimkardashian

Kendall Jenner en version slut de Jessie dans Toy Story 2

Se déguiser en personnage de dessin animé pour enfants? Mouais. Se déguiser en personnage de dessin animé version cochonne? OUI! Kendall Jenner portait un costume de Jessie, la cowgirl dans Toy Story 2. Pas sûr que ce «jeans» soit très adapté pour faire du cheval.

Machine Gun Kelly prend de la coke sur les seins de Megan Fox

C'est le déguisement qui a le plus fait parler ce week-end: celui de Megan Fox et de Machine Gun Kelly. Le couple s'est mis dans la peau de Pamela Anderson et Tommy Lee et a recréé une photo mythique des stars des années 90.

Machine Gun Kelly s'est un peu perdu dans l'incarnation du batteur. Il a posté une vidéo sur Instagram où le voit tirer un une poutre sur la poitrine de Megan. Mais est-ce de la cocaïne ou de la farine? Le mystère reste entier.

Un gif sponsorisé par les aspirateurs Dyson

Megan Fox et MGK adorent tellement Halloween qu'ils ont enfiler un deuxième costume ce dimanche 30 octobre. Le chanteur portait une robe de prêtre et l'actrice était à nouveau en latex, le tout dans une mise en scène fétichiste.

Ce gif est sponsorisé par les paquets d'hosties Domus:

Hailey Bieber en Laeticia Casta

Hailey Bieber était déguisée, non pas en plante grimpante comme la photo ci-dessous pourrait le laisser penser, mais en Laeticia Casta lors du défilé haute couture Yves Saint Laurent en 1999. C'est mode, c'est vintage, c'est chiant.

Chiara Ferragni en Christina Aguilera

L'influenceuse italienne s'est déguisée en Christina Aguilera dans le clip de Dirrty. Kylie Jenner s'était déjà déguisée ainsi en 2016, preuve qu'on est sur un déguisement d'une grande originalité.

Miranda Kerr en Catwoman

Le marché du latex se porte à merveille à Hollywood. Miranda Kerr, ancien mannequin Victoria's Secret, a opté pour un costume de Catwoman. Simple mais efficace.

Shawn Mendes et Winnie Harlow en Cléopâtre et Indiana Jones

Les hommes aussi sexualisent les déguisements. Par exemple, le chanteur Shawn Mendes n'avait pas besoin d'ouvrir sa chemise jusqu'au nombril pour que l'on comprenne qu'il était déguisé en Indiana Jones. Mais bon, on va pas s'en plaindre.

Paris Hilton en Sailor Moon

Et voici le déguisement le plus plat de cette sélection. Paris Hilton s'est mise dans la peau de Sailor Moon et franchement, on s'ennuie. En plus, ça manque de précision: la jupe de Sailor Moon est bien plus courte.

Alexis Ren en Fée Clochette «trash»

Alexis Ren, mannequin Instagram, a enfilé le costume de la Fée Clochette, mais version punk, avec une cigarette dans la bouche (quelle rebelle!).

