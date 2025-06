J'ai trouvé des sacs Migros en Ukraine et j'ai percé le mystère

En rentrant d'un supermarché de Kiev, j'ai remarqué le logo Migros sur le sac plastique. Même couleur, même typographie: comment est-ce possible? J'ai mené l'enquête.

Joel espi, kiev

Plus de «Suisse»

«Tiens! Le M de Migros», me dis-je en regardant le sac plastique ramené de mon magasin habituel de Kiev. Deux secondes plus tard:

«Tiens! Le M de Migros, avec écrit Migros dessous…»

Je suis un peu scotché. Voilà trois ans que je me rends en Ukraine régulièrement, et c’est la première fois que je vois le fameux «M» orange. Sous le nom, se trouve un court texte écrit en ukrainien, et que l’on pourrait traduire par «Importations chez Fora».

A ma connaissance, les activités de Migros à l’étranger se cantonnent à la France et l’Allemagne voisines. Et en période de réduction des dépenses et de revente de ses activités annexes, l’idée que Migros s’implante en Ukraine semble fort peu probable. Mais Fora est bien une chaîne de supermarchés présente dans la région de Kiev qui propose une large gamme de produits, principalement de l’alimentaire.

Un détail, cependant, interpelle. Sur le logo, le i est minuscule. Voilà qui commence à faire pencher mon début d'enquête vers la thèse de la filière étrangère. Mais se pourrait-il qu’il y ait eu inspiration, voire plagiat de la part d’une marque locale? Ou alors, on a peut-être affaire à un programme d’aide de Migros, qui proposerait ses produits pour aider les Ukrainiens, comme elle l’a fait au début du conflit.

Là encore, lors de mes courses quasi quotidiennes chez Fora, je n’ai jamais vu un M orange sur un produit. Mais des sacs avec le M orange, il y en a plein aux caisses désormais, signe qu'une véritable opération a été mise en place à Kiev.

Une cousine de Migros qui marche très fort

En Suisse, on me donne rapidement une explication.

«Il s’agit du logo de Migros Turquie» Sarah Reusser, porte-parole de Migros Suisse

Le nom de l’entreprise: «Migros Ticaret». Mais, pour les intimes, c’est Migros tout court.

Migros Ticaret a été créée dans les années 50 par le fondateur de Migros lui-même, Gottblieb Duttweiler. A la base, il s’agissait davantage d’une opération d’aide au développement, comme le rappelle Le Temps. Les fameux camions Migros ont été envoyés pour parcourir le pays et proposer des produits de qualité à un prix abordable. La mayonnaise a pris, et après une séparation des deux entreprises en 1975, Migros Ticaret a pris son envol. Aujourd’hui, le groupe compte quelque 3600 magasins en Turquie, et il est coté à la bourse d’Istanbul depuis 2009.

Une expansion à l'étranger qui n'a pas fonctionné

Dans les années 2000, Migros Turquie a développé ses activités à l’étranger, ouvrant des magasins en Russie, en Macédoine du Nord ou encore en Azerbaïdjan. Mais, cette chaîne se nommait Ramstore. Vous ne trouverez donc pas de Migros à Baku (vous l’avez?). Comme pour Migros Suisse, l’aventure internationale de sa cousine turque a fini par tourner court, et Migros Tecaret a progressivement revendu toutes ses activités jusqu’en 2011, empochant au passage quelques milliards de dollars.

Peu loquace au sujet de ses activités hors Turquie, l’entreprise basée à Istanbul commence par démentir tout commerce en Ukraine.

«Nous ne sommes pas affiliés à Fora et ne menons pas d’opérations à l’extérieur de la Turquie»

Mettons cela sur le compte d’un malentendu, ou de la barrière de la langue, car en insistant un peu, et en montrant une photo de mon sac plastique, le chargé de communication précise:

«Nous vendons des produits Migros dans dix pays. Ce logo nous montre simplement que des produits de la marque Migros sont vendus chez Fora»

J'ai acheté du produit vaisselle Migros à Kiev. Ça fait bizarre quand même.

En Ukraine, on trouve quantité de produits étranger

Fora importe des produits directement de l’étranger. Dans les supermarchés, on trouve donc des produits avec des textes en anglais, en italien, et donc aussi en turc. Les produits Migros affichent un simple M, blanc ou en couleur, mais pas orange. Dans le lot, il y a de la lessive, des produits de nettoyage, ou encore des serviettes hygiéniques en bambou.

Et sinon, le paquet de 9 serviettes hygiéniques en bambou coûte 70 centimes

La seule mention de la collaboration entre Fora et Migros que j'ai pu trouver figure dans des posts sur les réseaux sociaux, publiés en septembre 2024:

«Migros s’occupe de la propreté de vos vêtements! Migros est la marque propre du plus grand réseau de commerce de détail en Turquie, et Fora est son représentant officiel en Ukraine!»

Les entreprises suisses déjà intéressées par l'Ukraine

Le marché ukrainien, surtout après la guerre, pourrait intéresser les entreprises suisses. Lorgnant déjà la reconstruction du pays, le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a lancé début avril un appel destiné aux entreprises prêtes à se développer en Ukraine, et propose des soutiens pour un montant cumulé de 100 millions de francs.

De son côté, Migros ne semble pas pour l’heure avoir de projets commerciaux en Ukraine. Le groupe n’a recours aux matières premières ukrainiennes, comme les fameuses céréales, que de façon anecdotique. «Nous importons par exemple du concentré de tomate, mais les céréales ne proviennent pas d’Ukraine», explique la Migros.

Pour confectionner ses produits, Migros Suisse reste toutefois ouverte aux produits ukrainiens. Sarah Reusser détaille:

«Les matières premières dont l'industrie Migros a besoin font régulièrement l'objet d'un appel d'offres par le biais de fournisseurs accrédités, qui répondent aux exigences de Migros. Lorsque des offres compétitives sont soumises par l'Ukraine, elles sont examinées conformément aux directives en vigueur.»

Des «contrefaçons »aux drôles d'histoires

En se baladant dans les rues de Kiev, on ne risque toutefois pas d'être dépaysé. On tombe en effet sur des noms connus. C'est le cas de la banque Raiffeisen. Là aussi, il s’agit d’une entreprise différente de celle que l'on trouve en Suisse, mais née d’une même inspiration, le mouvement des coopératives rurales initié par Friedrich Wilhelm Raiffeisen à la fin du 19e siècle.

Mais tandis que la banque suisse fondée en Suisse en 1899 a évolué de son côté, la banque autrichienne du même nom est devenue un groupe, et s’est étendue dans toute l'Europe de l’Est.

Autre clin d’œil, aux abords de la fameuse place Maïdan, au cœur de la capitale ukrainienne, sur laquelle s’est tenue la révolution de 2014, on trouve le logo COOP inscrit sur une façade. Il ne s’agit pas là d’un supermarché, mais d’une association de défense des consommateurs qui se troue juste à côté du centre commercial... Globus. Pour Migros comme pour son grand concurrent suisse, les noms sont donc malheureusement déjà pris en Ukraine.