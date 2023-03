Hailey Bieber et Selena Gomez ont une seule chose en commun: Justin Bieber. image: watson/julianeukomm

People

Vous n'avez rien compris au drama Hailey Bieber-Selena Gomez? Par ici!

Devenues rivales par la force des choses, Hailey Bieber et Selena Gomez sont les protagonistes d'une guerre de fans depuis des années. En cause? Un homme, Justin Bieber. Mais pas seulement.

Sabeth Vela Suivez-moi

Si vous ne surfez pas sur les réseaux sociaux et en particulier sur TikTok (ou que vous ne faites pas partie de la gen Z), aucune chance pour vous de savoir de quoi on parle exactement. Mais pas de panique, watson est là pour éclairer vos lanternes.

Ce n'est évidemment pas la première fois que le trio infernal composé de Justin Bieber, Hailey Bieber et Selena Gomez se retrouve mêlé à un drama. Mais cette fois-ci, l'histoire a pris des proportions énormes. Pour comprendre le point de départ de tout ça, il faut remonter le temps très loin. Explications.

Comment ça a commencé?

Justin Bieber et Selena Gomez, c'est un peu comme Jennifer Aniston et Brad Pitt. Les deux stars ont été pendant très longtemps l'un des couples phares d'Hollywood, à leur époque. En effet, ils ont vécu une relation très intense de 2010 à 2018, si intense que Justin s'est fait tatouer le portrait de Selena Gomez en ange sur le bras.

image: Pinterest

Le couple, adulé par de nombreux fans, a rythmé la vie des ados prépubères au point que ces derniers leur ont donné un surnom: Jelena, la contraction de Justin et Selena. Et comme tout artiste qui se respecte, nombreux ont été les albums et morceaux respectifs directement inspirés de leur relation. C'est d'ailleurs ainsi que Justin Bieber a rencontré un énième succès mondial avec son album Purpose (2015), mais surtout ses morceaux «What Do You Mean?» ou encore «Sorry». Plus récemment, c'est la chanteuse et actrice Selena Gomez qui s'est inspirée de son histoire d'amour avec le Canadien avec son single «Lose You to Love Me» (2020).

Seulement voilà, tout n'a pas été rose. Les deux chanteurs se sont séparés puis remis ensemble à de nombreuses reprises et ce... pendant près de dix ans. La dernière fois que le couple a été aperçu ensemble, c'était au mariage du père du chanteur, en février 2018. A l'époque, il se murmurait que Justin avait demandé la jeune femme en mariage.

Deux mois après, le chanteur se pavanait aux bras d'une autre femme. Et en septembre 2018, les cloches du mariage ont effectivement sonné pour Justin Bieber. Cependant, l'heureuse élue n'était pas Selena Gomez. C'était un visage moins connu à Hollywood: Hailey Baldwin.

Qui est Hailey Baldwin, devenue Bieber? Hailey Baldwin est la fille de Stephen Baldwin et la nièce de l'acteur Alec Baldwin. Elle a commencé sa carrière de mannequin en 2014, lorsqu'à 18 ans, elle a signé pour la première fois avec l'agence Ford Models avant de rejoindre IMG Models, l'une des plus grosses agences de mannequins. Aujourd'hui, Hailey Baldwin, devenue Hailey Bieber, fait partie des mannequins et personnalités les plus célèbres au monde. Ses meilleures amies sont Kylie Jenner, Kendall Jenner et Bella Hadid.

Son obsession pour Justin Bieber

Hailey Baldwin et Justin Bieber se sont rencontrés pour la première fois en 2009 lors de l'émission Today Show. Aujourd'hui encore, la rumeur selon laquelle le père influent de Hailey aurait organisé leur rencontre pour exaucer un vœu de sa fille persiste. Le chanteur lui-même a plaisanté sur le plateau d'Ellen DeGeneres que son mariage avec Hailey Baldwin avait été «arrangé».

Fun fact, Hailey Baldwin était une grande fan de Justin Bieber. Et du couple qu'il formait avec Selena Gomez.

Hailey Baldwin à l'époque tenant un magazine sur lequel le couple Justin et Selena fait la Une. Image: twitter

On ne compte plus les vidéos de Justin Bieber dans lesquelles on peut voir Hailey Baldwin en arrière-plan. A son hôtel, dans la rue ou lors d'événements, l'Américaine aurait en effet suivi plusieurs comptes – dit de «stalker» sur Instagram, qui partageaient tous les faits et gestes du chanteur, déjà en couple avec Selena Gomez à l'époque des faits.

Ceci sans compter le nombre de messages que Hailey Baldwin publiait sur Twitter à propos du couple qu'il formait avec Selena.

«Je suis 100% Team #Jelena» Hailey Baldwin (Bieber) en 2011 sur Twitter.

«Justin et Selena sont la définition même du rêve d'une adolescente» Hailey Baldwin (Bieber) en 2011 sur Twitter.

Justin, Selena et Hailey: Premier acte

Maintenant que le contexte est posé, venons-en aux faits. Début janvier 2023, des photos de paparazzis de Selena Gomez ont été publiées la montrant en maillot de bain et visiblement avec quelques kilos en plus. Pour rappel, la chanteuse souffre d'une maladie auto-immune, le lupus, dont le traitement entraîne notamment une prise de poids et des gonflements du visage.

Vidéo: extern / rest

Quelques jours plus tard, Hailey Bieber a publié une vidéo sur TikTok en compagnie de Kendall Jenner, dans laquelle elles font un playback sur une chanson dont les propos ont mis le feu aux poudres. Sur la vidéo, on peut voir les mannequins chanter: «Je ne dis pas qu'elle le mérite, mais le timing de Dieu est toujours bon».

De nombreux fans ont alors supposé que la vidéo s'adressait à Selena Gomez. Pourquoi? Il serait beaucoup trop long de tout vous expliquer ici (c'est compliqué la vie de star), mais dans les grandes lignes, Kendall Jenner aurait eu une liaison avec Justin Bieber alors qu'il vivait une relation compliquée avec Selena Gomez. La vidéo a entre-temps été supprimée du compte TikTok d'Hailey Bieber mais cela n'a pas suffi à calmer tout ce petit monde.

L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que...

Justin, Selena et Hailey: Deuxième acte

Mi-février, Selena Gomez a posté une vidéo d'elle sur TikTok dans laquelle elle plaisante sur la manière dont elle a accidentellement trop «plaqué» ses sourcils.

Quelques heures plus tard, nouveau rebondissement. Kylie Jenner, amie de Hailey Bieber, fait son entrée et publie une story sur Instagram où l'on voit ses sourcils de trop près. «C'était un accident?????», peut-on lire sur la story Instagram, le texte étant subtilement placé sur le sourcil de cette dernière (ça va loin, on sait). Et pour en rajouter une couche, la cadette du clan Jenner a publié une autre photo où on la voit en compagnie d'Hailey Bieber, en FaceTime, en train de pointer leurs sourcils vers la caméra.

A nouveau, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais non.

Justin, Selena et Hailey: Troisième acte

L'intervention de Kylie Jenner a donné une tout autre dimension à cette histoire. Cette pseudo-guerre s'escalade, surtout sur TikTok où la majorité des internautes ne cachent plus leur colère. Depuis, Hailey Bieber et Kylie Jenner sont vivement critiquées sur les réseaux sociaux. De vieilles vidéos montrant à quel point Hailey Bieber et ses amies sont «toxiques» ont ainsi soudainement refait surface. Traitées de «pestes», la majorité des internautes ont pris la défense de Selena Gomez.

S'en suit une réelle campagne de dénigrement à l'encontre d'Hailey Bieber et de Kylie Jenner. Ces dernières ont d'ailleurs perdu plusieurs milliers de followers. Objectif? Frapper un grand coup et faire de Selena Gomez la reine des réseaux sociaux. Eh bien c'est chose faite, la chanteuse est redevenue la femme la plus suivie sur Instagram cumulant 394 millions de followers contre 380 millions pour Kylie Jenner.

Justin, Selena et Hailey ou l'obsession d'Hailey Bieber pour Selena Gomez

Depuis le début, TikTok est divisé entre deux camps: celui d'Hailey Bieber et celui de Selena Gomez, nettement plus populaire. A tel point que certains fans de la chanteuse sont prêts à tout pour montrer que Hailey Bieber serait obsédée par Selena Gomez (oui, on s'approche dangereusement de la théorie du complot). Pour appuyer leurs propos, ils n'hésitent pas à fouiller les tréfonds d'internet afin de déterrer des «preuves».

Sur Twitter, les internautes se sont également amusés à ressortir des messages publiés en 2011, dans lesquels Hailey Bieber parle de Selena Gomez.

«Selena Gomez est si sexy dans son nouveau clip»

«Selena Gomez est si mignonne. Pas de discussion. Bye»

Mais ce n'est pas tout. Il y a également quelques éléments et similitudes qui donneraient presque raison à ces internautes, décidés à prouver qu'Hailey Bieber est jalouse, voire instable.

En 2020, Selena Gomez a lancé son émission de cuisine sur HBO Selena + Chef, dans laquelle elle prépare des repas chez elle avec différents cuisiniers. En 2021, c'est au tour d'Hailey Bieber de lancer une émission de cuisine sur sa chaine YouTube intitulée Who's Cooking, dans laquelle elle invite également des hôtes chez elle pour cuisiner avec eux. Comme par hasard!

En 2020, Selena Gomez a lancé sa marque de maquillage Rare Beauty. Début 2022, Hailey a lancé sa ligne de soins pour la peau Rhode Beauty.

En juin 2015, Selena a été aperçue pour la première fois avec un tatouage représentant la lettre «G» derrière l'oreille. Ce dernier représente sa petite sœur, Gracie. Quelques semaines plus tard, Hailey s'est elle aussi rendue chez le tatoueur et s'est fait tatouer un «G». Également derrière l'oreille. Personne ne sait réellement pour qui Hailey Bieber a-t-elle fait ce tatouage bien que la mannequin parle d'une certaine femme appelée Georgia.

image/instagram

En 2014, Selena Gomez s'est vu offrir par Justin Bieber une bague avec la lettre «J» et un diamant. Après son mariage, Hailey s'est fait tatouer la même lettre, avec un symbole scintillant sur l'annulaire. La bague et le tatouage se ressemblent à s'y méprendre....

image: Instagram

Et Justin dans tout ça?

Bien que cette rivalité entre Hailey et Selena ait été déclenchée par Justin Bieber, ce dernier ne reçoit comparativement que peu de critiques. C'est presque comme si tout le monde avait oublié qu'il est à l'origine du problème. Pour rappel, le chanteur a, comme ainsi dire, «jonglé» entre les deux femmes (et bien d'autres encore) pendant plusieurs années. Après leur séparation, Selena Gomez l'a accusé d'avoir abusé d'elle sur le plan émotionnel. Et son mariage avec Hailey Bieber l'a envoyée à plusieurs reprises à l'hôpital pour des crises de panique et des problèmes mentaux.

Toutefois, quelques voix commencent à s'élever, tant pour lui reprocher de ne pas défendre sa femme que pour lui demander de la quitter. Lundi soir, le chanteur a fait une apparition surprise sur scène avec le rappeur Don Toliver. A la fin de la prestation, le public s'est mis à scander «F*** Hailey!».

Quand la famille s'en mêle

Un nouveau rebondissement vient s'ajouter à cette longue liste, l'intervention des demi-sœurs de Justin Bieber. Si tout le monde pensait qu'elles prendraient le parti de la femme de leur demi-frère, erreur. Les deux adolescentes ont publié des vidéos sur leur profil TikTok qui montrent clairement leur soutien à Selena Gomez, qu'elles ont connu lorsqu'elles n'étaient que des enfants.

L'histoire ne raconte pas comment Justin Bieber a réagi à ce nouvel élément...

Et pour conclure

En réalité, difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Entre théorie du complot ou vérité, ce n'est pas la première fois que les internautes se donnent le rôle de narrateur d'une histoire dont ils n'ont, en réalité, aucune idée.

Et encore, on ne vous a pas tout dit. Mais si vous me lisez encore, félicitation (et surtout, respect!).

