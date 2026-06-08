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Tragique accident d'avion en République dominicaine

Deux pilotes américains ont péri dans le crash d'un jet privé affrété par l'ex-star du baseball Yadier Molina en République dominicaine. Aucun passager n'était à bord.

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Le pilote et le copilote d'un jet privé affrété par l'ancienne star du baseball Yadier Molina sont morts dimanche lors d'un crash sur la piste de l'aéroport international de La Romana, dans l'est de la République dominicaine.

Les deux aviateurs, tous deux américains, sont les seules victimes: «Aucun passager n'a été signalé» à bord, a précisé l'Institut dominicain de l'aviation civile.

D'impressionnantes images

Selon les autorités, l'appareil avait déclaré une situation d'urgence alors qu'il se trouvait à environ 16 milles nautiques au sud-ouest de La Romana, avant de s'écraser en tentant de regagner l'aéroport.

L'atterrissage, de même que l'explosion de l'appareil, ont été filmés et partagés massivement sur les réseaux sociaux. D'autres vidéos montrent une épaisse colonne de fumée s'élevant du tarmac, tandis que des camions de secours arrosent la zone pour tenter de maîtriser les flammes.

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La star du baseball Yadier Molina a expliqué, quelques heures après l'accident, que l'avion, de type Gulfstream G200, avait décollé en direction du Texas pour le transporter, lui, sa famille et ses amis, à Porto Rico. «Mes condoléances aux pilotes et à leurs familles», a écrit le sportif retraité sur Instagram. Une enquête a été ouverte par les autorités locales afin de déterminer les causes de l'accident.

Considéré comme l'un des meilleurs receveurs défensifs de l'histoire de la Ligue majeure, il a remporté deux Séries mondiales en 19 ans de carrière avec les Cardinals de Saint-Louis. (ysc)