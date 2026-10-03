Le Pérou découvre une nouvelle espèce de lézard vivant dans les Andes

Un autre lézard, baptisé Liolaemus yawar, avait déjà été découvert ces derniers mois au Pérou. Keystone

Une nouvelle espèce de lézard a été découverte au Pérou. Mesurant moins de 10 centimètres, elle vit dans les Andes, à 4800 mètres d'altitude.

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Un groupe de scientifiques a découvert une nouvelle espèce de lézard dans les Andes du Pérou, a annoncé ce samedi le Musée d'Histoire naturelle de l'Université de San Marcos. La nouvelle espèce, baptisée Liolaemus archipensis, a été observée à plus de 4800 mètres d'altitude, dans la région andine méridionale d'Arequipa.

Le lézard mesure entre 6 et 8 centimètres et se caractérise par des différences de coloration entre les mâles et les femelles. Les femelles ont des tâches de forme quadrangulaire sur le dos, tandis que les mâles présentent des taches obliques accompagnées d'écailles blanches, une coloration qui leur permet de se camoufler dans les environnements rocheux.

Le Pérou abrite près de 300 espèces de lézards

Son alimentation comprend aussi bien de la matière végétale que de petits arthropodes, notamment des araignées, des coléoptères, des punaises et des larves de certains insectes. L'espèce est vivipare, c'est-à-dire que ses petits se développent à l'intérieur de la mère. La biologiste Ling Huamaní-Valderrama, qui a dirigé la recherche, a déclaré:

«La description de nouvelles espèces représente un progrès très important pour la biodiversité de notre pays, surtout lorsqu'on utilise différentes lignes de preuve, comme les outils moléculaires et les caractéristiques morphologiques, c'est-à-dire les traits externes que présentent ces individus ou ces lézards»

Le Pérou abrite 296 espèces de lézards, selon la biologiste. La découverte a été publiée dans la revue scientifique suisse Diversity. (btr/ats)