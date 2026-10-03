Le Pérou découvre une nouvelle espèce de lézard vivant dans les Andes
Un groupe de scientifiques a découvert une nouvelle espèce de lézard dans les Andes du Pérou, a annoncé ce samedi le Musée d'Histoire naturelle de l'Université de San Marcos. La nouvelle espèce, baptisée Liolaemus archipensis, a été observée à plus de 4800 mètres d'altitude, dans la région andine méridionale d'Arequipa.
Le lézard mesure entre 6 et 8 centimètres et se caractérise par des différences de coloration entre les mâles et les femelles. Les femelles ont des tâches de forme quadrangulaire sur le dos, tandis que les mâles présentent des taches obliques accompagnées d'écailles blanches, une coloration qui leur permet de se camoufler dans les environnements rocheux.
Le Pérou abrite près de 300 espèces de lézards
Son alimentation comprend aussi bien de la matière végétale que de petits arthropodes, notamment des araignées, des coléoptères, des punaises et des larves de certains insectes. L'espèce est vivipare, c'est-à-dire que ses petits se développent à l'intérieur de la mère. La biologiste Ling Huamaní-Valderrama, qui a dirigé la recherche, a déclaré:
Le Pérou abrite 296 espèces de lézards, selon la biologiste. La découverte a été publiée dans la revue scientifique suisse Diversity. (btr/ats)