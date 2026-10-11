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Une foule a défendu le climat à Bruxelles

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Au sein du cortège, de nombreux déguisements et des slogans. Keystone

Une foule a défendu le climat à Bruxelles

Ils étaient 45 000 à parcourir les rues de Bruxelles dimanche pour réclamer une action plus forte contre les changements climatiques.
11.10.2026, 22:1711.10.2026, 22:17

Quelque 45 000 personnes selon la police ont défilé dimanche à Bruxelles jusqu'au siège de l'Union européenne pour réclamer une action plus forte contre le changement climatique, avant la COP 31 (9-20 novembre).

Les vagues de chaleur record qui ont frappé 31 pays européens ces derniers mois ont suscité des inquiétudes face à l'impact du changement climatique.

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Ils étaient 45 000 dans les rues de Bruxelles.Keystone

L'économiste belge Etienne de Callatay, présent dans le cortège, explique à l'AFP:

«Il y a une très grande préoccupation dans la population, pas seulement parmi les manifestants aujourd'hui»

«Il ne faut pas écouter que les lobbies qui parlent fort mais ne représentent que des intérêts minoritaires», ajoute-t-il. Il déclare:

«Les grandes chaleurs qu'on a vécues cet été c'est quelque chose dont tout le monde a eu conscience. Les politiques ne doivent pas avoir peur d'une sanction électorale s'ils prennent des mesures courageuses en matière environnementale.»

Aurore Schreiber, qui travaille pour une ONG de coopération au développement, a expliqué être venue avec sa famille «pour que les politiciens se réveillent et entendent le message des citoyens».

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L'ambiance était bon enfant.Keystone

«Il faut écouter les revendications des jeunes et des personnes les plus précarisées. Il faut des circuits plus verts, plus justes, qui intègrent la question des travailleurs et des rémunérations», insiste-t-elle.

Des délégués du monde entier se réuniront le mois prochain dans la station balnéaire turque d'Antalya pour la COP. Mais l'espoir que ce sommet annuel de l'ONU sur le climat débouche sur des avancées majeures reste faible, car les Etats-Unis de Donald Trump se sont désengagés du processus et la dynamique s'essouffle en Europe.

Après les attentes déçues d'un accord plus ambitieux à la COP 30 de Belém (Brésil), l'Union européenne revoit ses ambitions à la baisse pour la COP31.

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Les manifestants réclamaient que les dirigeants abandonnent les énergies fossiles.Keystone

Mais la récente flambée des prix de l'énergie due aux guerres au Moyen-Orient et en Ukraine a rendu les grands producteurs de pétrole et de gaz moins enclins à discuter de la sortie des combustibles fossiles.

L'UE affirme qu'elle reste le leader mondial de l'action climatique et le principal donateur international dans ce domaine. Mais elle a elle-même reporté d'un an, de 2027 à 2028, l'entrée en vigueur d'une législation sur le méthane, un gaz contribuant à l'effet de serre. (ats/afp)

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