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Un séisme de magnitude 7,7 sème la panique au Panama

Un séisme de magnitude 7,7 sème la panique au Panama

Des bâtiments et des routes se sont effondrés vendredi après une puissante secousse. Les autorités ne signalent aucune victime à ce stade.
10.10.2026, 08:5510.10.2026, 08:55
epa13292861 Rescue workers inspect the building housing the regional government of Penonome after it was damaged by a 7.7-magnitude earthquake in Penonome, Panama, 09 October 2026. The earthquake stru ...
Keystone

Un séisme de magnitude 7,7 a secoué le Panama vendredi, provoquant la panique dans la capitale et l'effondrement de bâtiments et de routes, sans qu'aucune victime n'ait été signalée jusqu'à présent.

Le tremblement de terre s'est produit à 12h56 heure locale (19h56 heure suisse), avec un épicentre situé à 10 km de la petite ville de Pitaloza Arriba, dans la province de Herrera (centre-sud), a indiqué l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

epa13292998 People walk past in front of San Juan Bautista cathedral after being affected by the magnitude 7.7 earthquake that shook southeastern Panama, at a depth of 10 kilometers, and caused damage ...
Des passants défilent devant la cathédrale San Juan Bautista après avoir été touchés par le séisme de magnitude 7,7 qui a secoué le sud-est du Panama.Keystone

«C'était horrible, nous n'avions jamais vécu ça. Ma fille est restée coincée à l'école. Dieu merci, nous allons bien», a déclaré à l'AFP Juana Alveo, 38 ans, caissière dans un magasin à Penonomé, l'une des zones les plus touchées, à environ 130 kilomètres de l'épicentre.

Des journalistes de l'AFP ont observé plusieurs édifices effondrés et des maisons fissurées, dans cette province de Coclé mais aussi dans le village de pêcheurs de Santa Catalina, dans la province de Veraguas.

«De la folie»

«Je suis sous le choc et je n'ai pas pu joindre ma famille», a témoigné auprès de l'AFP Luis Poveda, employé d'une usine située à Santiago de Veraguas, dans le centre du pays.

C'était «de la folie», raconte Ariel Apolayo, enseignant de 46 ans. «Nous pensions qu'il (le séisme) était léger, mais ensuite il s'est fait sentir plus fort, et encore plus fort. Les voitures tanguaient», a-t-il raconté.

«Nous sommes tous sortis en courant du bâtiment, les lignes électriques bougeaient.»
Arnulfo Santos

Aucune victime n'est signalée pour le moment, seulement des dégâts matériels, a indiqué Omar Smith, directeur du Système national de protection civile (Sinaproc).

A patient lies outside a hospital after being evacuated following an earthquake in in Penonome, Panama Friday, Oct. 9, 2026. (AP Photo/Aris Mariota) Panama Earthquake
Un patient est allongé à l'extérieur d'un hôpital après avoir été évacué à la suite d'un tremblement de terre survenu à Penónome, au Panama, vendredi 9 octobre 2026.Keystone

Les autorités du canal de Panama ont annoncé que la voie reliant le Pacifique et l'Atlantique et par laquelle transite 5% du commerce maritime mondial fonctionnait «normalement». Des équipes spécialisées inspectent ses installations.

L'aéroport international de Tocumen, important hub aérien en Amérique latine, a été temporairement fermé et plusieurs vols détournés vers d'autres terminaux aériens, à titre préventif, selon l'aéronautique civile.

«Grand désastre»

Le président panaméen José Raul Mulino s'est rendu à Penonomé en fin d'après-midi. «Nous faisons face à un grand désastre», a-t-il déclaré, en évoquant des routes «totalement effondrées» dans les zones les plus touchées. Il n'a pas indiqué s'il y avait des victimes.

Plus tôt, il avait appelé au calme et annoncé la fermeture des organismes publics dans tout le pays. Le ministère de l'Éducation a décrété la suspension des cours.

A partially collapsed building stands after an earthquake struck Penonome, Panama, Friday, Oct. 9, 2026. (AP Photo/Aris Mariota) Panama Earthquake
Un bâtiment partiellement effondré se dresse après le tremblement de terre qui a frappé Penonome, au Panama, vendredi 9 octobre 2026.Keystone

Le tremblement de terre, ressenti pendant environ une minute dans le pays de 4,5 millions d'habitants, a été puissant également dans la capitale Panama, peu habituée aux secousses, où des milliers de personnes apeurées ont quitté les immeubles, a constaté l'AFP.

Selon Néstor Luqué, directeur de l'Institut de géosciences de l'Université de Panama, plus de 80 répliques ont été enregistrées, dont certaines de magnitude 6. La secousse a entraîné une alerte au tsunami dans le Pacifique oriental, ensuite levée.

Ce séisme survient après plusieurs tremblements de terre dévastateurs en Amérique latine ces derniers mois, au Venezuela en juin et dans l'ouest de la Colombie en août. (dal/ats/afp)

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