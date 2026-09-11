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Les attentats du 11 septembre racontés en images

Aucun autre attentat n'a autant choqué et marqué les esprits que le 11 septembre. Retour en images, vingt-cinq ans après les faits.

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Symbole de la puissance américaine, les tours jumelles ont été inaugurées en 1973 Image: Keystone

11 septembre 2001, 05h45: Deux terroristes embarquent dans un vol régional. Ils monteront ensuite à bord de l'avion qui frappera la première tour Image: Keystone

08h46: Premier impact. Le vol 11 d'American Airlines frappe la tour nord du World Trade Center. Tous les passagers meurent sur le coup Image: Keystone

Une énorme brèche s'ouvre dans la façade de la tour, où des centaines de personnes ont été tuées par le crash Image: Keystone

08h50: Le président Bush, en visite dans une école, apprend la nouvelle. A ce stade, la piste de l'accident est privilégiée Image: AP

08h59: Les 40 000 personnes qui travaillent dans le World Trade Center commencent l'évacuation Image: Keystone

Quelques minutes plus tard, le vol 175 d'United Airlines fonce vers la tour sud Image: Keystone

09h03: Deuxième impact. L'avion frappe la tour à une vitesse de 950 km/h entre les 77e et 85e étages Image: AP

Les caméras de plusieurs télévisions étant braquées sur les tours, le crash est diffusé en direct Image: Keystone

Plusieurs personnes sont coincées dans les étages supérieurs. Plus de mille appels sont passés Image: Keystone

Des gens suspendus aux fenêtres essaient de trouver de l'air Image: Keystone

La fumée est suffocante. Entre 50 et 200 personnes se jettent dans le vide Image: AP

09h59: Une heure après l'impact, la tour sud commence à s'effondrer Image: AP

En l'espace de 10 secondes, le bâtiment s'écroule, avec environ 800 personnes à l'intérieur Image: Keystone

Les cendres et la fumée soulevés par la chute des tours envahissent la ville Image: Keystone

Dans les rues, c'est la panique Image: Keystone

L'impensable vient de se produire Image: Keystone

10h28: Trente minutes après la tour sud, la tour nord s'écroule. Plus de 1600 personnes sont tuées Image: AP

Les cendres envahissent de nouveau les rues... Image: Keystone

...et recouvrent la ville Image: Keystone

Prises au dépourvu par l'ampleur du drame, les secours ne savent pas comment réagir Image: Keystone

Plus de 5700 pompiers ont été mobilisés le 11 septembre keystone

Les débris ont brûlé pendant plusieurs jours, en dispersant dans l'air de nombreux polluants dangereux Image: Keystone

Le Mémorial du 11 septembre, situé sur le site des anciennes tours. 2977 personnes ont perdu la vie, 6291 ont été blessées Image: Keystone

Cet article avait originairement été publié en septembre 2021