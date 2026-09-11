Les attentats du 11 septembre racontés en images
Aucun autre attentat n'a autant choqué et marqué les esprits que le 11 septembre. Retour en images, vingt-cinq ans après les faits.
Symbole de la puissance américaine, les tours jumelles ont été inaugurées en 1973
11 septembre 2001, 05h45: Deux terroristes embarquent dans un vol régional. Ils monteront ensuite à bord de l'avion qui frappera la première tour
08h46: Premier impact. Le vol 11 d'American Airlines frappe la tour nord du World Trade Center. Tous les passagers meurent sur le coup
Une énorme brèche s'ouvre dans la façade de la tour, où des centaines de personnes ont été tuées par le crash
08h50: Le président Bush, en visite dans une école, apprend la nouvelle. A ce stade, la piste de l'accident est privilégiée
08h59: Les 40 000 personnes qui travaillent dans le World Trade Center commencent l'évacuation
Quelques minutes plus tard, le vol 175 d'United Airlines fonce vers la tour sud
09h03: Deuxième impact. L'avion frappe la tour à une vitesse de 950 km/h entre les 77e et 85e étages
Les caméras de plusieurs télévisions étant braquées sur les tours, le crash est diffusé en direct
Plusieurs personnes sont coincées dans les étages supérieurs. Plus de mille appels sont passés
Des gens suspendus aux fenêtres essaient de trouver de l'air
La fumée est suffocante. Entre 50 et 200 personnes se jettent dans le vide
09h59: Une heure après l'impact, la tour sud commence à s'effondrer
En l'espace de 10 secondes, le bâtiment s'écroule, avec environ 800 personnes à l'intérieur
Les cendres et la fumée soulevés par la chute des tours envahissent la ville
Dans les rues, c'est la panique
L'impensable vient de se produire
10h28: Trente minutes après la tour sud, la tour nord s'écroule. Plus de 1600 personnes sont tuées
Les cendres envahissent de nouveau les rues...
...et recouvrent la ville
Prises au dépourvu par l'ampleur du drame, les secours ne savent pas comment réagir
Plus de 5700 pompiers ont été mobilisés le 11 septembre
Les débris ont brûlé pendant plusieurs jours, en dispersant dans l'air de nombreux polluants dangereux
Le Mémorial du 11 septembre, situé sur le site des anciennes tours. 2977 personnes ont perdu la vie, 6291 ont été blessées
Cet article avait originairement été publié en septembre 2021