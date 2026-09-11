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Les attentats du 11 septembre racontés en images

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Les attentats du 11 septembre racontés en images

Aucun autre attentat n'a autant choqué et marqué les esprits que le 11 septembre. Retour en images, vingt-cinq ans après les faits.
11.09.2026, 06:0611.09.2026, 06:06
Alberto Silini
Alberto Silini

Symbole de la puissance américaine, les tours jumelles ont été inaugurées en 1973

Les tours jumelles dans les années 1990
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11 septembre 2001, 05h45: Deux terroristes embarquent dans un vol régional. Ils monteront ensuite à bord de l'avion qui frappera la première tour

Deux des terroristes embarquent à Portland, dans un vol régional à destination de Boston. Une heure plus tard, ils embarquent peu après dans le vol 11 d&#039;American Airlines qui sera précipité sur l ...
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08h46: Premier impact. Le vol 11 d'American Airlines frappe la tour nord du World Trade Center. Tous les passagers meurent sur le coup

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Une énorme brèche s'ouvre dans la façade de la tour, où des centaines de personnes ont été tuées par le crash

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08h50: Le président Bush, en visite dans une école, apprend la nouvelle. A ce stade, la piste de l'accident est privilégiée

In this Tuesday, Sept. 11, 2001 photo, Chief of Staff Andy Card whispers into the ear of President George W. Bush to give him word of the plane crashes into the World Trade Center, during a visit to t ...
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08h59: Les 40 000 personnes qui travaillent dans le World Trade Center commencent l'évacuation

Des personnes évacuées prennent un escalator pour descendre dans la tour 1
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Quelques minutes plus tard, le vol 175 d'United Airlines fonce vers la tour sud

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09h03: Deuxième impact. L'avion frappe la tour à une vitesse de 950 km/h entre les 77e et 85e étages

Smoke billows from the top of One World Trade Center and flames and debris explode from Two World Trade Center, Tuesday, September 11, 2001, in New York. In one of the most horrifying attacks ever aga ...
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Les caméras de plusieurs télévisions étant braquées sur les tours, le crash est diffusé en direct

Une autre vu de la tour sud après l&#039;impact du deuxième avion
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Plusieurs personnes sont coincées dans les étages supérieurs. Plus de mille appels sont passés

La fumée s&#039;échappe de la tour nord
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Des gens suspendus aux fenêtres essaient de trouver de l'air

Des personnes sont suspendues aux fenêtres brisées de la tour nord du World Trade Center à New York, le matin du 11 septembre 2001.
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La fumée est suffocante. Entre 50 et 200 personnes se jettent dans le vide

EDITORS NOTE : GRAPHIC CONTENT - A person falls headfirst after jumping from the north tower of New York&#039;s World Trade Center Tuesday, September 11, 2001. (KEYSTONE/AP Photo/Richard Drew)
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09h59: Une heure après l'impact, la tour sud commence à s'effondrer

La tour sud du World Trade Center, à gauche, commence à s&#039;effondrer après une attaque terroriste contre les bâtiments emblématiques à New York, aux États-Unis, le mardi 11 septembre 2001.
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En l'espace de 10 secondes, le bâtiment s'écroule, avec environ 800 personnes à l'intérieur

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Les cendres et la fumée soulevés par la chute des tours envahissent la ville

Les cendres et la fumée soulevées par la chute des tours envahissent les rues de Manhattan
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Dans les rues, c'est la panique

Des piétons fuient la zone du World Trade Center alors que la tour sud du centre s&#039;effondre suite à une attaque terroriste sur le site de New York, mardi 11 septembre 2001.
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L'impensable vient de se produire

Les personnes qui se trouvent devant la cathédrale Saint-Patrick de New York réagissent avec horreur en regardant la Cinquième Avenue en direction des tours du World Trade Center, après que des avions ...
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10h28: Trente minutes après la tour sud, la tour nord s'écroule. Plus de 1600 personnes sont tuées

The north tower of the World Trade Center collapses on September 11, 2001.(AP Photo/Louis Lanzano) (KEYSTONE/AP/Louis Lanzano)
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Les cendres envahissent de nouveau les rues...

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...et recouvrent la ville

Des cendres recouvrent les pierres tombales de l&#039;église Trinity, mardi 11 septembre 2001, après les attentats
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Prises au dépourvu par l'ampleur du drame, les secours ne savent pas comment réagir

Les secouristes en action
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Plus de 5700 pompiers ont été mobilisés le 11 septembre

Firefighters work beneath the destroyed mullions, the vertical struts which once faced the soaring outer walls of the World Trade Center towers, after a terrorist attack on the twin towers of lower Ma ...
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Les débris ont brûlé pendant plusieurs jours, en dispersant dans l'air de nombreux polluants dangereux

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Le Mémorial du 11 septembre, situé sur le site des anciennes tours. 2977 personnes ont perdu la vie, 6291 ont été blessées

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Cet article avait originairement été publié en septembre 2021

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Pourquoi se souvient-on de ce qu'on faisait le 11 septembre 2001?
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