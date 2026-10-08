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Trump prononce mal ce mot et se fait recadrer par Melania

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que Donald Trump, qui a les goûts alimentaires d'un enfant de cinq ans, n'est pas un adepte assidu du régime végétalien. En fait, jusqu'à cette semaine, le président américain n'arrivait même pas à prononcer le mot «vegan» - au grand désespoir de sa femme.

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Que Donald Trump, dont le régime presque exclusivement composé de hamburgers et de McDonald's a été longuement documenté, soit étranger à des notions comme «veganuary» ou «protéines végétales» n'est guère étonnant.

Plus surprenant, en revanche, est le fait d'ignorer totalement ce qu'est le véganisme en 2026. Qu'il soit de mauvaise foi, inculte ou dépassé (ou les trois à la fois), le président américain a pourtant admis sa méconnaissance lors d'un meeting à San Antonio, au Texas, dans le cadre d'une vaste tournée de soutien aux candidats républicains à travers le pays, à l'approche des élections de mi-mandat.



Evoquant l'aspirant sénateur James Talarico, qui pourrait devenir le premier démocrate à remporter une élection à l'échelle de l'Etat du Texas depuis plus de trois décennies, Donald Trump s'est écrié: «Il est ve-gan!», tout en insistant copieusement sur la prononciation.

Avant d'expliquer pourquoi: «Vous savez, ma femme m'a dit: 'Chéri, fais-moi une faveur. Juste une petite faveur. Ce n'est pas VAY-GAN, c'est VE-GAN. VE-GAN. S'il te plaît, prononce ce mot correctement.'»

«Je prononçais VAY-GAN. Comme Diable le saurais-je? J'aime les steaks!» Donald Trump, viandard devant l'éternel

On ne peut que compatir à la douleur de Melania Trump qui, du haut de son mètre quatre-vingt, bichonne sa silhouette d'ancien mannequin à coups de smoothies et autres généreuses portions de fruits et légumes tout au long de la journée.



Il faut croire en tout cas que Trump nourrit un réel intérêt pour le régime alimentaire du démocrate James Talarico, puisqu'il l'a déjà mentionné lors d'un meeting deux jours plus tôt, le 5 octobre, à Grand Island, dans le Nebraska. «Je ne savais pas ce que c'était qu'un vegan», affirmait alors que le président américain, prononçant à tort vegan «vay-gan».

«Je ne savais même pas ce que c'était. Un vegan mange des légumes. Un vegan mange de la laitue toute la journée» Donald Trump

Avant d'asséner: «Les végétaliens ne sont pas élus au Texas. Alors maintenant, il l'assume et il dit aux gens: 'Non, en fait, j'adore la viande', et il va tout le temps à des barbecues parce qu'il veut montrer qu'il mange de la viande. Mais ce qu'ils ne montrent pas, c'est qu'il va au fond de la tente et qu'il vomit partout.'»



Le régime alimentaire du candidat démocrate au Sénat, James Talarico, fascine ses adversaires politiques. Image: Hearst Newspapers

Si la remarque a provoqué quelques ricanements parmi ses partisans, les propos décousus du président de 80 ans ont également fait soulever quelques sourcils. Car si James Talarico a un jour affirmé l'importance de réduire sa consommation de viande, il n'en est pas moins omnivore.

«Je suis Texan depuis huit générations. Je mange du barbecue depuis bien avant la première inculpation de Ken Paxton», a déclaré le démocrate en réponse aux critiques de ses rivaux, au printemps dernier, alors qu'il faisait campagne avec l'ancien président Barack Obama dans un restaurant de tacos local.

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Il en faudra malheureusement plus pour convaincre Trump et ses proches, qui ont fait de l'alimentation de l'aspirant sénateur un sujet de plaisanterie récurren. «Si un latte au soja pouvait parler, ce serait le démocrate James Talarico», a ainsi lancé le sénateur républicain texan Ted Cruz dans son podcast.

Reste à savoir si Donald Trump finira par digérer sa défaite face au dictionnaire et son épouse - à défaut de se mettre aux légumes.

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