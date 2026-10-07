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7-octobre: une minute de silence pour les attaques du Hamas

Dror Ashram, father of Sergeant Shay Ashram, attends a memorial service marking the third anniversary of the Oct. 7, 2023, Hamas cross-border attack on Israel, near Kibbutz Nahal Oz, southern Israel, ...
A proximité du kibboutz de Nahal Oz, dans le sud d'Israël.Keystone

Une minute de silence en Israël sur les sites attaqués par le Hamas

Trois ans jour pour jour après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, des familles de victimes se sont recueillies dans le sud d’Israël.
07.10.2026, 08:1107.10.2026, 08:11

Des personnes endeuillées ont observé mercredi une minute de silence sur des sites du sud d'Israël pris d'assaut par le Hamas il y a trois ans jour pour jour, l'attaque la plus meurtrière jamais survenue dans le pays qui avait déclenché une vaste offensive israélienne dans la bande de Gaza.

epaselect epa13286365 Israeli family members visit a memorial site for victims of the Nova music festival on the third anniversary of the 07 October attacks, near Re&#039;im, southern Israel, near the ...
Sur le site du festival de musique Nova, où des centaines de personnes avaient trouvé la mort.Keystone

Sur le site du festival de musique Nova, que des combattants du Hamas avaient attaqué le 7 octobre 2023 à bord de voitures et de parapentes, des membres des familles ont incliné la tête à 06H29 (05H29 Heure suisse), entourés de portraits de victimes devant lesquels des fleurs avaient été déposées.

(ats/acu)

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