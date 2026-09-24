Royaume-Uni: deux pilotes s’éjectent de leur avion de chasse

Un avion de chasse s'écrase au Royaume-Uni
Deux pilotes se sont éjectés en parachute avant le crash de leur avion de chasse au Pays de Galles. Ils ne souffrent que de légères blessures et sont soignés à l’hôpital
Deux pilotes de la Royal Air Force ont dû s’éjecter de leur avion lors d’un entraînement, avant que celui-ci ne s’écrase sur l’île d’Anglesey, au Pays de Galles. Les deux hommes souffrent de légères blessures, selon la police locale, et ont été transférés à Birmingham pour y être soignés.
Une enquête a été ouverte au Royaume-Uni après le crash de cet avion de combat Hawk au cours d’un entraînement, dans le nord du pays, a annoncé mercredi le ministre de la Défense britannique, Wes Streeting.
Une passion pour l'avion?
Turbulences: «Certaines compagnies épargnent davantage leurs passagers»
de Marine Brunner
Voici comment bien choisir votre siège dans un avion
de Manfred Schäfer
Pourquoi compenser le CO2 de votre vol n'a «aucun effet sur le climat»
de Alberto Silini
Avion: les violentes turbulences vont devenir plus fréquentes