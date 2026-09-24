Royaume-Uni: deux pilotes s’éjectent de leur avion de chasse

Vidéo: watson

Un avion de chasse s'écrase au Royaume-Uni

Deux pilotes se sont éjectés en parachute avant le crash de leur avion de chasse au Pays de Galles. Ils ne souffrent que de légères blessures et sont soignés à l’hôpital

Plus de «International»

Deux pilotes de la Royal Air Force ont dû s’éjecter de leur avion lors d’un entraînement, avant que celui-ci ne s’écrase sur l’île d’Anglesey, au Pays de Galles. Les deux hommes souffrent de légères blessures, selon la police locale, et ont été transférés à Birmingham pour y être soignés.

Une enquête a été ouverte au Royaume-Uni après le crash de cet avion de combat Hawk au cours d’un entraînement, dans le nord du pays, a annoncé mercredi le ministre de la Défense britannique, Wes Streeting.