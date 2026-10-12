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Il prend vingt ans pour avoir violé et prostitué son fils

Un homme de 53 ans est jugé pour avoir violé son fils entre ses sept et 14 ans, puis l’avoir prostitué. Vingt ans de réclusion ont été requis lundi contre lui devant la cour criminelle du Jura, à Lons-le-Saunier (France), selon son avocate.

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Vingt ans de réclusion ont été requis lundi devant la cour criminelle du Jura à Lons-le-Saunier (F) contre un homme de 53 ans. Il est accusé d'avoir violé son fils alors âgé de sept à 14 ans et de l'avoir prostitué, a-t-on appris auprès de son avocate.

L'homme est jugé à huis clos depuis le 1er octobre pour viols, agressions sexuelles, proxénétisme et corruption de mineurs, commis entre début 2016 et juin 2023. Le verdict est attendu mardi.

L'avocat général a également requis 13 ans et 15 ans d'emprisonnement contre deux autres hommes, âgés de 58 et 53 ans, qui étaient ses amants réguliers, a précisé la source. Ils sont soupçonnés d'avoir violé à plusieurs reprises le garçon et l'un de ses amis, alors âgés de 11 à 15 ans.

Le principal accusé, qui avait récupéré la garde de son fils au moment du décès de la mère alcoolique de l'enfant, aurait aussi contraint les deux adolescents à avoir des relations sexuelles tarifées avec des hommes contactés sur le site coco.fr, qu'ils rencontraient dans une forêt.

Fuite au Chili

Il «reconnaît globalement» les actes commis contre son fils et son ami, mais conteste en partie les accusations portant sur les autres jeunes, selon son avocate Marjorie Weiermann.

«Avec le recul, il a pris conscience de toute l'anormalité de ses comportements et du mal qu'il a fait aux mineurs», selon elle.

Le quinquagénaire avait fui au Chili en 2023 en apprenant qu'une plainte à son encontre avait été déposée. La justice chilienne avait accepté de l'extrader l'année suivante vers la France.

Son fils, aujourd'hui âgé de 17 ans, avait alors été confié à un oncle.

Le procès représente pour lui «une épreuve», qui va l'amener à «reparler des faits, traumatisants et douloureux», et revoir l'accusé qui est à la fois son père et son «agresseur», avait commenté avant le début du procès l'avocate du jeune homme, Agnès Ravat-Sandre. (sda/ats/afp)