assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
International
Mexique

Un affrontement dans une prison mexicaine fait 10 morts

Relatives of inmates stand near Mexican Navy officers during a riot at the El Castillo Penitentiary in Mazatlan, Mexico, Thursday, Oct. 8, 2026. (AP Photo/Fausto Camacho) Mexico Prison Riot
Keystone

Un affrontement dans une prison mexicaine fait 10 morts

Des dizaines de militaires et de policiers ont dû intervenir dans l'établissement pénitentiaire.
09.10.2026, 11:0609.10.2026, 11:06

Dix personnes ont été tuées jeudi lors d'un affrontement au sein d'une prison dans l'État mexicain de Sinaloa, a indiqué le gouvernement de cet État en proie aux violences liées au narcotrafic.

Des dizaines de militaires et de policiers sont entrés dans la prison munis de fusils d'assaut et de boucliers antiémeutes. Un véhicule blindé et des ambulances sont également arrivés sur les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Procès Maradona: L'accusation réclame jusqu'à 12 ans de prison
Procès Maradona: L'accusation réclame jusqu'à 12 ans de prison

Des familles de détenus se sont massées à l'extérieur de la prison, située dans la ville touristique de Mazatlán, pour réclamer des informations.

Le secrétaire à la Sécurité publique de Sinaloa, Sinuhé Téllez, a annoncé dans une vidéo sur les réseaux sociaux que «neuf personnes privées de liberté et un mineur qui se trouvait en visite (avaient) perdu la vie, et 16 personnes privées de liberté (avaient) été blessées». Il n'a pas donné de détail sur les raisons de l'affrontement.

Exécution ratée au Tennessee: le chef des prisons démissionne
Exécution ratée au Tennessee: le chef des prisons démissionne

Plusieurs membres du cartel de Sinaloa, plongé dans un conflit interne qui a déjà fait plus de 1'000 morts depuis 2024, sont incarcérés dans les prisons de cet État. Il s'agit du deuxième incident de ce type cette année dans une prison de Sinaloa. Le 31 mai, sept détenus ont été tués dans une prison à Culiacán, la capitale de l'État. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Ce fan de Michael Jackson ressuscite «Thriller» chez lui
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Trump prononce mal ce mot et se fait recadrer par Melania
Vous ne serez pas surpris d'apprendre que Donald Trump, qui a les goûts alimentaires d'un enfant de cinq ans, n'est pas un adepte assidu du régime végétalien. En fait, jusqu'à cette semaine, le président américain n'arrivait même pas à prononcer le mot «vegan» - au grand désespoir de sa femme.
Que Donald Trump, dont le régime presque exclusivement composé de hamburgers et de McDonald's a été longuement documenté, soit étranger à des notions comme «veganuary» ou «protéines végétales» n'est guère étonnant.
L’article