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Un affrontement dans une prison mexicaine fait 10 morts

Des dizaines de militaires et de policiers ont dû intervenir dans l'établissement pénitentiaire.

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Dix personnes ont été tuées jeudi lors d'un affrontement au sein d'une prison dans l'État mexicain de Sinaloa, a indiqué le gouvernement de cet État en proie aux violences liées au narcotrafic.

Des dizaines de militaires et de policiers sont entrés dans la prison munis de fusils d'assaut et de boucliers antiémeutes. Un véhicule blindé et des ambulances sont également arrivés sur les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des familles de détenus se sont massées à l'extérieur de la prison, située dans la ville touristique de Mazatlán, pour réclamer des informations.

Le secrétaire à la Sécurité publique de Sinaloa, Sinuhé Téllez, a annoncé dans une vidéo sur les réseaux sociaux que «neuf personnes privées de liberté et un mineur qui se trouvait en visite (avaient) perdu la vie, et 16 personnes privées de liberté (avaient) été blessées». Il n'a pas donné de détail sur les raisons de l'affrontement.

Plusieurs membres du cartel de Sinaloa, plongé dans un conflit interne qui a déjà fait plus de 1'000 morts depuis 2024, sont incarcérés dans les prisons de cet État. Il s'agit du deuxième incident de ce type cette année dans une prison de Sinaloa. Le 31 mai, sept détenus ont été tués dans une prison à Culiacán, la capitale de l'État. (ats/afp)