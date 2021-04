International

Justin Bieber qui porte des dreadlocks? Le web l'a allumé comme jamais



Le chanteur canadien s'est pris une déferlante de critiques. En cause, sa nouvelle coupe considérée comme une appropriation culturelle. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait face à ce type de polémique.

En vacances avec sa chère et tendre Hailey Baldwin, à la base, Justin Bieber voulait juste partager sa joie si communicative (comme on peut très bien le voir sur l'image ci-dessus). Mais l'effet de la photo a été tout autre.

Depuis plusieurs jours, le chanteur canadien se prend une rafale d'indignations sur les réseaux sociaux. L'objet de discorde: ses nouvelles dreadlocks. «Tu ne devrais pas porter des dreads... Bien cordialement», «c’est vraiment décevant de te voir avec des dreadlocks, Justin. Je pensais que tu t’étais éduqué sur le sujet», peut-on lire dans les commentaires de la publication, comme le rapporte le Huffpost. Mais quel sujet en fait? Roulement de tambour... L'appropriation culturelle.

L'appropriation culturelle, c'est quoi? L'appropriation culturelle, c'est le fait de réduire à l'état de simple tendance esthétique l'histoire ou le mode de vie de toute une population. Pour les personnes offensées, elle porte alors, le plus souvent, une connotation «d'exploitation» et de «domination». I-D MAGAZINE

Beaucoup d'internautes ont estimé que Justin Bieber s'appropriait plus particulièrement la culture noire. D'autres ont surtout relevé le fait que le jeune de 27 ans n'avait toujours pas compris la leçon d'il y a quelques années.

yt ppl needa stop trying black hairstyles 🤦🏽‍♂️ — J𖤐 (@RlPYAMS) April 26, 2021 twitter

I don't even have locks and I'm offended — Danielle ☥ (@dannnidoll) April 27, 2021 twitter

«Je suis inspiré par la culture noire »

En 2016, en effet, Justin Bieber avait dû faire face à cette même polémique après s'être montré avec la même coiffure. En réponse à ses détracteurs, il avait revendiqué que: «être bizarre c'est fun et si tu n'es pas bizarre, je ne t'aime pas». Cinq ans plus tard, Justin Bieber ne tient plus le même discours. Même qu'il n'en tient plus du tout.

Cette fois, l'artiste n’a pas répondu à la déferlante. Il a simplement continué à poster ses meilleures photos de vacances, toujours coiffé de ses dreadlocks. Sa seule déclaration concernant l'appropriation de la culture noire date de juin 2020. Sur Instagram, suites aux mouvements raciaux propulsés par la mort de George Floyd, la star du hip hop regrettait d'avoir «toujours tiré profit de la culture noire».

«Je suis inspiré par la culture noire. Mon style, comment je chante, danse, performe.. tous sont inspirés par la culture noire. Je suis dévoué, à partir d'aujourd'hui, à utiliser ma notoriété pour apprendre et parler de l'injustice raciale» instagram

Comprenez-vous la polémique autour de Bieber? On attend vos commentaires en bas👇

