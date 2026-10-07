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A Mâcon, ce policier s'est pris au jeu de la battle d'aura

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Ça part en bataille d'aura

En France, les manifestations ont donné lieu à une bien étrange «battle d'aura», ces duels parodiques où l'on enchaine les postures ridicules.
07.10.2026, 11:1407.10.2026, 11:14

Alors que les chaines d'infos en continu françaises et les réseaux sociaux sont saturées d'images de poubelles qui brûlent et de manifestants mutilés par des armes de guerre et violemment réprimés par les autorités, une séquence particulière se démarque.

Ce 6 octobre à Mâcon, en Bourgogne-Franche-Comté, un officier de police entouré de plusieurs dizaines d'adolescents réalise un haka, cette danse maorie popularisée par l'équipe néozélandaise de rugby dans le cadre d'une «bataille d'aura». Si la séquence n'apaisera pas la situation dramatique en France, les manifestants semblaient en tout cas enchantés de l'initiative de cet agent de police. (hun)

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