Fin septembre, un adolescent avait ouvert le feu et fait plusieurs blessés devant un lycée à Turgutlu. Image: www.imago-images.de

Une ado poignarde «sans distinction» dans une école d'Istanbul

Une attaque au couteau a fait un mort et sept blessés mardi dans une école en Turquie. Le pays a déjà été bouleversé par deux tueries en milieu scolaire cette année.

Plus de «International»

Une adolescente a tué une collégienne et en a blessé sept mardi lors d'une attaque au couteau dans une école d'Istanbul, a affirmé le ministre turc de l'Education Yusuf Tekin. «Nous avons perdu une des élèves» dans l'attaque survenue en début de matinée dans un établissement de Basaksehir, dans le nord-ouest de la ville, a déclaré le ministre. La police a interpellé l'assaillante présumée, âgée de 15 ans.

«L'une des élèves qui était soignée, est décédée malgré tous les efforts déployés. Les sept autres élèves blessées sont toujours hospitalisées», a affirmé sur X le ministère turc de l'Intérieur.

Le gouverneur d'Istanbul Davut Gul a indiqué que l'assaillante avait poignardé les jeunes filles «sans distinction» et était entrée dans les locaux en portant un uniforme scolaire. Elle «habite dans le même quartier mais fréquente un autre établissement scolaire», a-t-il ajouté.

Deux autres tueries en milieu scolaire

Le pays a été bouleversé cette année par deux tueries en milieu scolaire, coup sur coup en avril dernier. L'une dans un collège, commise par un adolescent de 14 ans à Kahramanmaras (sud), a causé la mort d'un enseignant et de neuf enfants de 10 et 11 ans. L'auteur, fils d'un policier en retraite, a été tué sur place. La tuerie, la pire jamais perpétrée en Turquie en milieu scolaire, avait conduit au limogeage du vice-ministre de l'Education.

Une autre avait eu lieu la veille dans la province de Sanliurfa (sud-est), où un ancien élève avait ouvert le feu dans son lycée, blessant 16 personnes, avant de se donner la mort. Le mois dernier, un adolescent a ouvert le feu devant une école dans l'ouest de la Turquie, blessant 11 élèves – dont trois grièvement – avant d'être arrêté. (jzs/ats/afp)