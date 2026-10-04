Ivre, elle mord une policière

Un contrôle routier a dégénéré à Düsseldorf (Allemagne). Image: montage watson

Une automobiliste a perdu son sang-froid lors d’un contrôle routier à Düsseldorf (Allemagne). Ivre, la femme a mordu une policière.

Florian Eßer / t-online

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Un contrôle routier a dégénéré à Düsseldorf (Allemagne). Selon la police, des agents ont voulu contrôler une automobiliste samedi matin, vers 5 heures 55, sur la Heinrich-Heine-Allee.

Comme les policiers souhaitaient lui faire passer un alcootest, une discussion s’est d’abord engagée avec la jeune femme de 22 ans, avant que celle-ci finisse par accepter. Le test a révélé qu’elle était sous l’emprise de l’alcool. Elle a alors insulté les agents «de la pire des manières» et les a également agressés physiquement.

Le passager s'en mêle

Selon la police, la femme a donné des coups de poing et de pied aux agents, qui ont dû l’immobiliser au sol. Elle aurait alors mordu une policière au bras. Le passager de la conductrice, âgé de 28 ans, s’est lui aussi mêlé à l’altercation et a tenté de la libérer. Tous deux ont été conduits au poste de police, où un prélèvement sanguin a été ordonné.

Des plaintes pénales ont également été déposées contre la jeune femme et son passager. Plusieurs policiers ont été légèrement blessés lors de l’intervention, mais ont pu poursuivre leur service. (trad. btr)