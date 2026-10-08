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Brésil: des milliers de manifestants contre Bolsonaro

Students hold defaced images of presidential candidate Sen. Flavio Bolsonaro as they march to defend public education and support Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, who is running for a fo ...
Les Brésiliens descendent dans la rue contre Bolsonaro.Keystone

Bolsonaro face à une colère grandissante

Des Brésiliens ont manifesté à Rio de Janeiro contre Flavio Bolsonaro. Pour eux, la montée du bolsonarisme met la démocratie en danger.
08.10.2026, 06:2508.10.2026, 06:25

«Plus jamais Bolsonaro». Des milliers de personnes ont participé mercredi à Rio de Janeiro à une marche contre Flavio Bolsonaro, favori de l'élection présidentielle au Brésil et fils de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Portant des autocollants proclamant par exemple «Non au père, non au fils», des Brésiliens, jeunes et vieux, se sont joints à la manifestation convoquée dans le centre-ville par des organisations étudiantes. Le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, est arrivé en tête dimanche au premier tour et affrontera le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, 80 ans, au second tour le 25 octobre.

Le fils de Bolsonaro crée la surprise au Brésil
Le fils de Bolsonaro crée la surprise au Brésil

«Je suis ici parce que je crois en la démocratie. Parce que j'ai peur», a déclaré à l'AFP, en larmes, Alice Carneiro, 25 ans, administratrice dans le secteur du transport maritime. Elle a exprimé ses craintes pour sa femme, qui est trans, en cas de retour au pouvoir du camp conservateur.

Les manifestants ont rappelé le bilan de la présidence de Jair Bolsonaro (2019-2022) et sa gestion de la pandémie de Covid, qui avait fait plus de 700 000 morts dans le pays. Au milieu des tambours et des feux d'artifice, on pouvait lire sur de grands drapeaux les mots «Bolsonaro dehors».

«Vraiment triste»

Des manifestants ont exprimé aussi leurs inquiétudes quant aux projets de Flavio Bolsonaro de gracier ou de faire amnistier son père. L'ancien chef de l'Etat purge en résidence surveillée une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, pour avoir voulu s'accrocher au pouvoir après sa défaite électorale de 2022 face à Lula.

On pouvait lire sur une pancarte:

«Plus jamais la dictature»

«Je trouve vraiment triste cette montée de l'extrême droite et l'essor du bolsonarisme au Brésil», a dit Emmanuel Araujo, 19 ans, qui se prépare au concours d'entrée à l'université.

«Lula n'est peut-être pas mon candidat préféré mais, au milieu de cette barbarie, on doit choisir entre quelqu'un qu'on pourra continuer à critiquer et quelqu'un qui pourrait nous retirer notre droit à la parole», a-t-il ajouté. (ats;afp)

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