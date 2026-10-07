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Cette statue au Parlement européen ne va pas plaire à Trump

The Orange Plague
La statue «Orange Plague» de Jens Galschiot.Image: Jens Galschiot

Cette statue au Parlement européen ne va pas plaire à Trump

Une sculpture représentant Donald Trump nu et doré s'affiche au Parlement européen à Strasbourg, dans une mise en scène ouvertement satirique.
07.10.2026, 09:3607.10.2026, 09:36

Dans l'effervescence du Parlement européen se dresse désormais un Donald Trump nu et doré. L'artiste danois Jens Galschiot expose à Strasbourg sa sculpture satirique «Orange Plague» (Fléau orange), également désignée sous le nom de «King of Injustice» (Roi de l'injustice).

La figure représente le président américain nu, juché sur les épaules d'un homme. Dans la main, il tient un club de golf démesuré. Avec son socle, la statue mesure environ 2,5 mètres de haut et serait recouverte d'or 23 carats.

Lundi matin, la sculpture était encore dissimulée sous un drap orange. Elle a été dévoilée un jour plus tard. Elle se dresse à l'un des carrefours les plus fréquentés du Parlement, qui relie deux bâtiments. Elle doit y rester exposée jusqu'à jeudi inclus.

Un artiste invité par un député

L'artiste a été invité par le député danois de gauche Per Clausen. Celui-ci a affirmé:

«Si quelqu'un est à ce point susceptible qu'il ne supporte pas que cette sculpture soit exposée au Parlement européen, alors il n'a rien à faire sur la scène mondiale.»

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Sur des cartes de visite déposées à côté de la sculpture, le «roi de l'injustice» est cité en ces termes:

«Je suis assis sur le dos d'un homme. Il ploie sous mon poids. Je ferai tout pour l'aider. Sauf descendre de son dos.»

Jens Galschiot qualifie Donald Trump d'un des plus grands obstacles à la lutte contre le changement climatique. (ats/ysc)

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Jens Galschiot, ici en 2006.Image: EPA
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