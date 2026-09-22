Nestlé poursuit ses activités en Russie normalement

La multinationale veveysanne n'est en rien entravée dans ses activités. Un communiqué de la filiale russe a été diffusé lundi pour clarifier la situation.

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Nestlé affirme poursuivre ses activités commerciales en Russie sans restriction, malgré le placement provisoire sous administration russe de deux filiales. La multinationale veveysanne ajoute qu'elle honorera intégralement ses engagements envers ses clients, partenaires et employés.

Dans un communiqué paru lundi, la filiale russe du géant de l'alimentaire veveysan précise:

«Le transfert des actifs du groupe agroalimentaire à l'administrateur russe L.E.V. Management ne constitue ni une nationalisation de la société, ni un changement de propriétaire»

L'entreprise se dit également «convaincue» que sa coopération avec le nouvel administrateur contribuera au développement de l'activité et à une plus grande efficacité.

La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a placé les actifs de Nestlé Russia et de Nestlé Kuban sous le contrôle provisoire de la société russe L.E.V. Management. Nestlé demeure donc le propriétaire officiel, mais a temporairement perdu le contrôle de ses participations. La durée de cette situation reste incertaine.

Nestlé, qui exploite six sites de production en Russie, a déclaré vendredi dernier qu'elle examinait la situation et les options qui s'offraient à elle. (sda/awp/ats/svp)