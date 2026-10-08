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USA: arrestation d'un homme qui prévoyait une tuerie au nom de l'EI

USA: arrestation d'un homme qui prévoyait une tuerie au nom de l'EI

Arrêté dans le Minnesota, un jeune homme de 18 ans est inculpé pour avoir projeté, au nom de l'Etat islamique, un attentat au Mall of America, l'un des plus grands centres commerciaux des Etats-Unis.
08.10.2026, 07:3908.10.2026, 07:39

Le ministère de la Justice américain a annoncé mercredi avoir arrêté la veille un homme de 18 ans qui prévoyait de commettre une tuerie de masse dans le Minnesota après avoir prêté allégeance en ligne à l'Etat islamique (EI).

Présenté sous l'identité de Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, il a été inculpé mercredi pour «avoir sciemment acquis une arme à feu et des munitions dans le but de commettre une infraction fédérale à caractère terroriste», écrit le ministère (DOJ) dans un communiqué.

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Selon la même source, le jeune homme, piégé par un agent du FBI agissant sous couverture qui lui a vendu un fusil d'assaut de type AK-47 et des munitions, avait fait part de son intention de faire feu sur des clients d'un gigantesque centre commercial baptisé Mall of America, à Bloomington.

Le FBI avait été mis sur sa piste en décembre 2024, à l'occasion d'échanges avec une source confidentielle, dans lesquels il exprimait le souhait de se rendre en Somalie pour rejoindre une organisation terroriste ou à défaut de perpétrer une attaque sur le sol américain.

Le DOJ affirme:

«En juillet 2026, Mohamud a envoyé des messages évoquant son intention de perpétrer une attaque par arme à feu faisant de nombreuses victimes au Mall of America, affirmant que celui-ci appartenait à des Juifs»

Tout en assurant qu'il prévoyait de tuer «entre 30 et 60 personnes». Dans une vidéo, il a également prêté allégeance à l'EI.

Immédiatement après avoir organisé la vente de l'arme et des munitions, le FBI a arrêté le jeune homme, qui a aussitôt été placé en détention. (sda/ats/afp)

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