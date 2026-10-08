USA: arrestation d'un homme qui prévoyait une tuerie au nom de l'EI
Le ministère de la Justice américain a annoncé mercredi avoir arrêté la veille un homme de 18 ans qui prévoyait de commettre une tuerie de masse dans le Minnesota après avoir prêté allégeance en ligne à l'Etat islamique (EI).
Présenté sous l'identité de Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, il a été inculpé mercredi pour «avoir sciemment acquis une arme à feu et des munitions dans le but de commettre une infraction fédérale à caractère terroriste», écrit le ministère (DOJ) dans un communiqué.
Selon la même source, le jeune homme, piégé par un agent du FBI agissant sous couverture qui lui a vendu un fusil d'assaut de type AK-47 et des munitions, avait fait part de son intention de faire feu sur des clients d'un gigantesque centre commercial baptisé Mall of America, à Bloomington.
Le FBI avait été mis sur sa piste en décembre 2024, à l'occasion d'échanges avec une source confidentielle, dans lesquels il exprimait le souhait de se rendre en Somalie pour rejoindre une organisation terroriste ou à défaut de perpétrer une attaque sur le sol américain.
Le DOJ affirme:
Tout en assurant qu'il prévoyait de tuer «entre 30 et 60 personnes». Dans une vidéo, il a également prêté allégeance à l'EI.
Immédiatement après avoir organisé la vente de l'arme et des munitions, le FBI a arrêté le jeune homme, qui a aussitôt été placé en détention. (sda/ats/afp)