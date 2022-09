La série fait un tabac sur Netflix. Image: Netflix

Netflix accusé de s'enrichir sur le dos des victimes de «Dahmer»

Programme à succès sur la plateforme, la série Dahmer crée de remous et la famille d'une victime s'est insurgée et a critiqué fermement Netflix.

Le cousin de l'une des victimes de Jeffrey Dahmer l'a mauvaise depuis la diffusion de la série retraçant les meurtres du tueur en série cannibale sur Netflix. Comme le révèle le New York Post et Insider, les traumatismes du passé sont donc remontés à la surface pour Eric Perry, le cousin d'Errol Lindsey, 19 ans au moment des faits et onzième victime de Dahmer. Sur Twitter, il s'est emporté et n'a pas mâché ses mots sur la (trop) grande vitrine médiatique du meurtrier décédé en 1994.

«Je ne dis à personne ce qu'il faut regarder, je sais que les affaires autour des vrais crimes sont énormes en ce moment, mais si vous êtes vraiment curieux au sujet des victimes, ma famille (les Isbell) est remontée concernant cette série. C'est traumatisant, à nouveau, encore et encore, et pour quoi? De combien de films/spectacles/documentaires avons-nous besoin?»

La soeur d'Errol, Rita Isbell, qui est mise en avant dans le tweet de Perry, s'est aussi plainte du traitement de Netflix réservé aux victimes du «cannibale de Milwaukee». Elle n'a jamais été consultée, ni payée, alors que son nom est cité dans la série. La scène est reproduite au mouvement près, la coiffure et les vêtements aussi. La jeune femme avait lâché les chevaux face à Dahmer, laissant éclater toute sa haine et sa tristesse à la barre.

«Ses cheveux étaient comme les miens, elle portait les mêmes vêtements. C'est pourquoi j'avais l'impression de tout revivre. Cela a ramené toutes les émotions que je ressentais à l'époque» Rita Isbell

Des critiques qui pèsent sur les épaules du leader du streaming, accusé de se faire de l'argent sur le dos des victimes. Rita Isbell est surtout en colère car la plateforme n'a rien reversé aux victimes les plus démunies. Elle ne quémande pas d'argent, elle dit vivre confortablement, mais d'autres personnes touchées par la folie meurtrière de Dahmer en auraient grandement besoin.

(svp)