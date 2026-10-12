beau temps13°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: ce jeune supporter paie très cher son selfie

Le fan avait pris un selfie sur la pelouse avec Tijjani Reijnders (à droite).
Le fan avait pris un selfie sur la pelouse avec Tijjani Reijnders (à droite).Image: IMAGO/Anke Waelischmiller/imago

Ce jeune supporter paie très cher son selfie

Un ado de 13 ans avait fait irruption sur la pelouse lors du match de Ligue des nations entre les Pays-Bas et l'Allemagne. La sanction est désormais connue.
12.10.2026, 11:5912.10.2026, 11:59

La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a sanctionné un jeune supporter de 13 ans. Comme elle l'a indiqué à l'agence de presse ANP, l'adolescent a écopé d'une interdiction de stade de cinq ans. Il ne pourra donc plus assister à un match de football professionnel aux Pays-Bas avant sa majorité.

Pour rappel, le jeune fan avait fait irruption sur la pelouse lors du match de Ligue des nations entre les Pays-Bas et l'Allemagne (1-1), fin septembre à Amsterdam. En glissant sur le terrain détrempé, il avait manqué de peu de faucher la star néerlandaise Tijjani Reijnders. Il avait ensuite pris un selfie avec le milieu de terrain, avant d'être intercepté par les agents de sécurité alors qu'il tentait de regagner les tribunes.

Alex Frei, arrêtez d’entraîner!
Commentaire
Alex Frei, arrêtez d’entraîner!

Outre son interdiction de stade, l'adolescent devra s'acquitter d'une amende de 100 euros. La fédération entend également réclamer à ses représentants légaux le remboursement d'éventuels frais liés à des dommages, par voie civile. Ceux-ci pourraient notamment comprendre une éventuelle sanction infligée par l'Union européenne de football (UEFA).

Un porte-parole de la KNVB a justifié la sévérité de la sanction:

«Les conséquences d'une violation de cette règle sont déjà définies dans les directives relatives à la durée des interdictions de stade pour la saison 2026-2027»

La fédération néerlandaise avait déjà fait preuve d'une fermeté similaire par le passé. En 2021, un autre adolescent de 13 ans avait lui aussi écopé de cinq ans d'interdiction de stade. Il avait pénétré sur la pelouse lors de la victoire des Pays-Bas contre le Monténégro (4-0), à Eindhoven, pour prendre un selfie avec Memphis Depay.

(jcz/t-online)

Plus d'articles sur le sport
Il demande un temps mort médical pour une raison à peine croyable
Il demande un temps mort médical pour une raison à peine croyable
de Yoann Graber
Une cause improbable stoppe définitivement ce match en Romandie
Une cause improbable stoppe définitivement ce match en Romandie
de Yoann Graber
Ce club impose une interdiction insolite à ses fans dans le stade
Ce club impose une interdiction insolite à ses fans dans le stade
de Yoann Graber
Zverev bientôt sur le trône du tennis, mais une polémique éclate
Zverev bientôt sur le trône du tennis, mais une polémique éclate
de David Digili
Xhaka s&#039;embrouille dans un centre commercial
1
Xhaka s'embrouille dans un centre commercial
de Yoann Graber
Voici comment réussir vos randonnées automnales
Voici comment réussir vos randonnées automnales
de Niclas Zettergren
Cher Roger Federer, ne faites pas cette erreur!
Cher Roger Federer, ne faites pas cette erreur!
de Simon HÄring
Cher Alex Frei, arrêtez d’entraîner!
Cher Alex Frei, arrêtez d’entraîner!
de Simon HÄring
Le grand rival d&#039;Odermatt tout proche d’un incroyable come-back
Le grand rival d'Odermatt tout proche d’un incroyable come-back
de Romuald Cachod
Federer va manquer les adieux de Wawrinka
Federer va manquer les adieux de Wawrinka
de Simon HÄring et Jakob Weber
La face sombre du dernier match de Lionel Messi
La face sombre du dernier match de Lionel Messi
de Pierre Donadieu
Odermatt est désavantagé en Autriche
Odermatt est désavantagé en Autriche
de Rainer Sommerhalder
La pépite suisse de l’Italie a frôlé la catastrophe
La pépite suisse de l’Italie a frôlé la catastrophe
de Romuald Cachod
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
de Romuald Cachod
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Manif' pro-Palestine: policiers pris pour cible à Lausanne
Video: watson
Cher Roger Federer, ne faites pas cette erreur!
Le Bâlois ne sera pas présent pour le tout dernier tournoi de Stan Wawrinka en Suisse. Notre journaliste lui lance un appel pour qu’il revoie ses plans et rende hommage à un compagnon de longue date.
Cher Roger Federer,
L’article