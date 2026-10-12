Le fan avait pris un selfie sur la pelouse avec Tijjani Reijnders (à droite). Image: IMAGO/Anke Waelischmiller/imago

Ce jeune supporter paie très cher son selfie

Un ado de 13 ans avait fait irruption sur la pelouse lors du match de Ligue des nations entre les Pays-Bas et l'Allemagne. La sanction est désormais connue.

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La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a sanctionné un jeune supporter de 13 ans. Comme elle l'a indiqué à l'agence de presse ANP, l'adolescent a écopé d'une interdiction de stade de cinq ans. Il ne pourra donc plus assister à un match de football professionnel aux Pays-Bas avant sa majorité.

Pour rappel, le jeune fan avait fait irruption sur la pelouse lors du match de Ligue des nations entre les Pays-Bas et l'Allemagne (1-1), fin septembre à Amsterdam. En glissant sur le terrain détrempé, il avait manqué de peu de faucher la star néerlandaise Tijjani Reijnders. Il avait ensuite pris un selfie avec le milieu de terrain, avant d'être intercepté par les agents de sécurité alors qu'il tentait de regagner les tribunes.

Outre son interdiction de stade, l'adolescent devra s'acquitter d'une amende de 100 euros. La fédération entend également réclamer à ses représentants légaux le remboursement d'éventuels frais liés à des dommages, par voie civile. Ceux-ci pourraient notamment comprendre une éventuelle sanction infligée par l'Union européenne de football (UEFA).

Un porte-parole de la KNVB a justifié la sévérité de la sanction: «Les conséquences d'une violation de cette règle sont déjà définies dans les directives relatives à la durée des interdictions de stade pour la saison 2026-2027»

La fédération néerlandaise avait déjà fait preuve d'une fermeté similaire par le passé. En 2021, un autre adolescent de 13 ans avait lui aussi écopé de cinq ans d'interdiction de stade. Il avait pénétré sur la pelouse lors de la victoire des Pays-Bas contre le Monténégro (4-0), à Eindhoven, pour prendre un selfie avec Memphis Depay.

(jcz/t-online)