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Equipe de France: Barthez et Bettoni (ex-Sion) dans le staff

David Bettoni (à gauche) et Fabien Barthez (à droite) font partie du staff de Zinédine Zidane.
David Bettoni (à gauche) et Fabien Barthez (à droite) font partie du staff de Zinédine Zidane. image: watson

Un ex-du FC Sion et une légende pour épauler Zidane chez les Bleus

Le nouveau staff de l'équipe de France autour du sélectionneur Zinédine Zidane est connu: un ancien coach de Sion et un mythe du foot français en font partie.
13.08.2026, 14:0413.08.2026, 14:04
Yoann Graber
Yoann Graber

On s'y attendait, c'est désormais officiel depuis ce jeudi: David Bettoni est l'adjoint de Zinédine Zidane en équipe de France, comme le fait savoir un communiqué de la fédération (FFF).

MADRID, SPAIN - APRIL 14: (L-R) second coach David Bettoni of Real Madrid, coach Zinedine Zidane of Real Madrid during the Training session Real Madrid on April 14, 2019 in Madrid Spain (Photo by Davi ...
David Bettoni a déjà été l'adjoint de Zinédine Zidane pendant plusieurs saisons au Real Madrid. image: getty

David Bettoni (54 ans) est bien connu en Suisse: il a été entraîneur du FC Sion entre mars et mai 2023. On espère toutefois pour lui que son aventure avec les Bleus sera bien plus glorieuse que celle en Valais. Le Lyonnais n'y avait dirigé que dix matchs (2 victoires, 2 nuls et 6 défaites) et s'était fait limoger après une claque (5-0) prise dans le derby contre Servette. Après son départ, Sion n'avait pu éviter la relégation, au terme d'une saison cauchemardesque marquée notamment par les frasques de Mario Balotelli.

A Tourbillon, Bettoni avait vécu sa première expérience comme entraîneur principal. Il a enchaîné avec une seconde en 2024/25, à la tête du Club Africain de Tunis. C'est donc dans le rôle qu'il a le plus connu, adjoint, qu'il retrouve Zinédine Zidane. Bettoni était le fidèle assistant de «Zizou» durant toutes les années où ce dernier a coaché le Real Madrid.

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L'aventure de David Bettoni sur le banc du FC Sion a été courte. Image: KEYSTONE

Zidane – qui a succédé à Didier Deschamps après le Mondial – a fait appel à un autre de ses proches pour entraîner les gardiens de l'équipe de France: Fabien Barthez. Les deux hommes ont remporté ensemble la Coupe du monde 1998 et «ont toujours conservé un lien fort», fait savoir L'Equipe.

Pour Barthez (87 matchs dans la cage des Bleus), c'est une première expérience de coaching à ce niveau. Il a été coordinateur des gardiens à Toulouse entre 2020 et 2021.

France goalie Fabien Barthez (16) and teammate Zinedine Zidane (10) celebrate a 3-1 win after the Spain vs France, Round of 16, World Cup 2006, soccer match at World Cup stadium in Hanover, Germany, o ...
Barthez et Zidane, ici au Mondial 2006, sont restés proches. Image: keystone

Le staff technique de l'équipe de France est complété par cinq personnes, notamment un autre adjoint et des analystes vidéo.

La grande première de Zidane et ses collègues à la tête des Bleus aura lieu le 25 septembre, lors d'un match de Ligue des nations en Turquie.

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