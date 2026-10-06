Johan Manzambi, auteur du deuxième but helvétique contre la Macédoine du Nord. Image: www.imago-images.de

La Nati s'impose, mais la fête devra attendre

L’équipe de Suisse a battu la Macédoine du Nord 3-0 mardi à Lucerne, mais devra patienter avant de valider sa montée en Ligue A, en raison de la victoire des Slovènes en Ecosse.

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L'équipe de Suisse a conservé son invincibilité mardi à Lucerne. Large leader de son groupe de Ligue des nations, elle a battu la Macédoine du Nord 3-0, mais devra encore attendre avant d'être assurée de la première place.

Dix jours après s'être imposés 3-0 contre ce même adversaire à Skopje, les hommes de Murat Yakin ont plié le match durant les 20 dernières minutes, mais ont longtemps peiné à prendre le contrôle de la partie. La faute sans doute au choix du sélectionneur d'effectuer cinq changements dans son onze de départ, laissant sur le banc certains joueurs en forme tels que Johan Manzambi ou Zachary Athekame.

Rieder se joue de la défense de la Macédoine

Face à une équipe n'ayant pas encore marqué le moindre but en 2026, les Helvètes ont été mis plusieurs fois sous pression devant la cage d'Yvon Mvogo. Mais les Macédoniens n'ont pas réussi à cadrer le moindre tir durant les nonante minutes, grâce notamment à un Sascha Britschgi impérial dans ses duels à l'occasion de sa première titularisation.

Dan Ndoye s'est fait l'auteur du premier tir cadré à la 11e, sans surprendre le gardien macédonien Stole Dimitrievski. Vincent Sierro n'a pas eu plus de réussite à la 30e, ayant tenté sa chance d'un angle trop fermé.

Il a fallu une erreur de la défense macédonienne à la 43e pour débloquer la situation. Sur une passe en retrait du joueur de Lugano Ezgjan Alioski, Visar Musliu s'est fait devancer par Fabian Rieder, qui n'a pas tremblé pour ouvrir la marque.

1er but de Manzambi depuis le Mondial

Entrés à la-mi-temps, Ardon Jashari et Johan Manzambi ont eu un effet immédiat dans la projection du jeu suisse vers l'attaque. Nico Elvedi s'est heurté à Dimitrievski à la 53e, tandis que Jashari a préféré adresser un centre vers Zeki Amdouni plutôt que de tenter sa chance deux minutes plus tard.

Manzambi a fini par doubler la mise à la 73e. D'un tir puissant, le Genevois d'Aston Villa a transpercé le gardien macédonien pour inscrire son premier but avec la Suisse depuis le Mondial en Amérique du Nord.

Après avoir inscrit le but décisif face à la Slovénie il y a trois jours contre la Slovénie, Ndoye a encore frappé à la 81e. Profitant d'une nouvelle perte de balle de la défense adverse, le Vaudois a fêté sa 12e réussite en équipe nationale.

Dans l'autre rencontre, la Slovénie s'est imposée 2-1 en Ecosse. Ainsi, la Suisse n'est pas encore assurée de terminer en tête de son groupe avant les deux rencontres de novembre. Il suffira cependant d'un nul à la Suisse lors de son déplacement à Ljubjana le 16 novembre pour confirmer sa promotion en ligue A, avant d'accueillir l'Ecosse à St-Gall trois jours plus tard en conclusion de cette Ligue des nations.



(ats/roc)