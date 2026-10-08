Ramon Vega en 2016. image: Getty

Un ancien joueur de la Nati veut détrôner Infantino

L’ancien défenseur de l’équipe de Suisse Ramon Vega a annoncé mercredi son intention de briguer la présidence de la Fifa. Il entend bousculer Gianni Infantino lors du scrutin de 2027.

Plus de «Sport»

Ramon Vega a annoncé mercredi son souhait d'être candidat à la présidence de la Fifa. L'ancien défenseur international suisse s'oppose au sortant Gianni Infantino, contesté depuis cet été et son plan avorté d'ouvrir l'instance mondiale à des investisseurs privés.

Vega, âgé de 55 ans, a déjà plusieurs fois annoncé son souhait de prendre la tête de la Fifa, la dernière fois en 2022, sans parvenir au bout du processus de candidature, qui demande notamment le parrainage d'au moins cinq des 211 fédérations membres.

«La situation a bien évolué depuis», a déclaré Ramon Vega à l'AFP, estimant que les fédérations «étaient bien plus ouvertes au changement» que lors de ses précédentes tentatives.

Dans son manifeste, l'ancien international suisse, passé notamment par Tottenham ou le Celtic, explique vouloir «réunir la famille du football, restaurer la confiance, amener la stabilité et moderniser la gouvernance de la Fifa».

A la tête de l'instance dirigeante mondiale du foot depuis 2016, l'Italo-Suisse Gianni Infantino, 56 ans, reste le grand favori de l'élection qui se déroulera lors du congrès de la Fifa le 18 mars 2027 à Rabat, et ce malgré les critiques qu'il subit depuis l'annonce d'un projet avorté de création d'une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.

Le Valaisan fait notamment face au front uni des confédérations européenne (UEFA), nord-américaine (Concacaf) et asiatique (AFC), sans qu'un candidat n'ait pour l'instant été désigné pour incarner cette opposition. La date de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre.

(ats/afp/roc)